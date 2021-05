Tras la disminución de nacimientos, China permitirá tener tres hijos por familia

China anunció este lunes que a las parejas casadas del país se les permitirá tener hasta tres hijos, lo que representa un relajamiento de la política del límite actual de dos hijos, según informó la agencia Xinhua.



El cambio fue aprobado durante una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China presidida por el presidente Xi Jinping, luego de que los datos del censo mostraran una disminución dramática en los nacimientos.



Xinhua no precisó cuándo entrará en vigor la nueva norma, que vendrá acompañada de "medidas de apoyo que conducirán a mejorar la estructura de la población del país, a cumplir con la estrategia del país de hacer frente activamente al envejecimiento de la población y a mantener la ventaja y la dotación de recursos humanos".



A mediados de mayo, la Oficina Nacional de Estadísticas de China publicó los resultados del séptimo censo nacional de población, que mostraron que, aunque la población de la parte continental del país creció en 2020, el número de nuevos nacimientos cayó por cuarto año consecutivo.



En particular, la población total del gigante asiático aumentó a 1.412 millones en 2020, frente a 1.400 millones en 2019. No obstante, las madres de la nación más poblada del mundo dieron a luz solo 12 millones de bebés el año pasado, por debajo de los 14,65 millones en 2019, lo que marcó una disminución anual del 18 % y el continuado descenso hasta un mínimo en casi seis décadas.



La tasa de fecundidad de China fue de 1,3 hijos por mujer, que está por debajo del nivel de reemplazo de 2,1, cifra necesaria para mantener una población estable. En promedio, el número de hijos que una mujer china estaba dispuesta a tener era el año pasado de 1,8.



Esos resultados estadísticos se deben en gran parte a la llamada 'política de un hijo por pareja', medida gubernamental que entró en vigencia en 1979 y tenía como objetivo limitar la tasa de natalidad. En 2016 la medida fue derogada para permitir que las parejas tuvieran dos hijos. (RT)