Covid-19: polémica en EEUU por un símbolo antisemita para criticar la vacunación

Un negocio de sombreros de Estados Unidos generó polémica al promocionar un parche de una estrella de David amarilla, como la que los nazis usaban para identificar a los judíos en la Alemania nazi, con el lema "no vacunado" en el centro.



Esta es la última polémica que rodea el proceso de vacunación contra la Covid-19 en Estados Unidos, el país con más de 33,2 millones de muertos por la pandemia, la mayor cifra a nivel global.



El viernes, la tienda HatWRKS de Nashville, Tennessee, compartió en su cuenta de Instagram una foto ya eliminada que anunciaba la llegada de los parches, que costaban 5 dólares, informó la agencia de noticias AFP.



En la imagen se ve a una mujer, supuestamente la propietaria del negocio, con una estrella de David amarilla con el mensaje "no vacunada" en su camiseta negra.



"Tus insignias de estrella nazi son quizás la cosa más ofensiva y antisemita que he visto", publicó un usuario en la página de Facebook de la empresa, mientras que otros usaron la etiqueta #HATEWORKS, un juego de palabras entre hat (sombrero) y hate (odio).



Medios locales mostraron el sábado a varias decenas de manifestantes a las puertas del negocio, algunos con pancartas en las que se leía "¡no a los nazis en Nashville!".



La empresa Stetson, famosa por sus sombreros estilo del Oeste, dijo ayer que "como resultado del contenido ofensivo y las opiniones compartidas, Stetson y nuestros socios de distribución dejarán de vender todos los productos Stetson a HatWRKS en Nashville".



La empresa, que publicaba regularmente contenido en las redes sociales contra las restricciones del coronavirus y el presidente del país, el demócrata Joe Biden, reemplazó su controvertida publicación por otra que se dirigía a sus críticos.



"¿La gente está tan indignada por mi post? ¿Pero estás indignado con la tiranía que está experimentando el mundo?" decía. "Si no entiendes lo que está pasando, eso es cosa tuya, no mía".



La controversia de HatWRKS se produce la misma semana en que la congresista republicana Marjorie Taylor Greene comparó la obligación de llevar mascarillas con las estrella amarilla que los nazis colocaban a los judíos.



"Los empleados vacunados obtienen un logotipo de vacunación al igual que los nazis obligaron a los judíos a llevar una estrella dorada", tuiteó la representante por Georgia sobre una empresa que pone un distintivo en los carnets corporativos de los empleados que están completamente vacunados contra el coronavirus.



Greene recibió críticas de líderes de ambos partidos políticos.



Biden criticó el viernes los recientes ataques antisemitas en Estados Unidos y dijo en un comunicado: "No podemos permitir que la combinación tóxica de odio, mentiras peligrosas y teorías de conspiración pongan en riesgo a nuestros compatriotas".