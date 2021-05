Colombia: Informaron que hay 123 personas desaparecidas

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que 123 personas permanecen desaparecidas a causa de las protestas contra la fallida reforma tributaria del presidente conservador Iván Duque que derivaron en otros numerosos reclamos con eje en la desigualdad social, y que hoy cumplen un mes.



De acuerdo con la Defensoría, desde el pasado 28 de abril se activaron 192 Mecanismos de Búsqueda Urgente por igual número de reportes de personas dadas por desaparecidas.



En lo que va del mes se logró ubicar a 69 manifestantes, pero todavía 123 de ellos no han llegado a sus casas y esa es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que expresó su descontento a través de graffitis por las personas de las cuales, tras salir a las calles, nada se sabe.



En medio de ese contexto, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que solo tiene competencia por casos anteriores al Acuerdo de Paz de 2016, instó a las autoridades a no utilizar "eufemismos como personas no localizadas”, pues se le restaría importancia a los posibles crímenes contra los manifestantes.



Durante las últimas semanas, la entidad ha expresado su preocupación por las inexistentes cifras de detenidos por la Policía, datos que podrían ayudar a visualizar mejor el panorama de desaparecidos.



Por otro lado, la Defensoría del Pueblo aseguró que recibió 283 quejas formales, en las que ha podido identificar 383 violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional.



Principalmente se han denunciado 146 ataques a la integridad personal, 61 a la libertad de reunión, 55 a la vida, 22 a la libertad personal, 18 a la libertad de circulación y residencia, 16 a la libertad de expresión y opinión, entre otras.



Una de las principales inquietudes de la Defensoría concierne a los bloqueos en las principales vías del país, reseñó el diario local El Espectador.



De acuerdo con la entidad, en el último mes los manifestantes lograron interrumpir el paso de vehículos en 2.615 oportunidades, “generando graves daños en la infraestructura de servicios, el transporte y la justicia en muchas ciudades, junto a enormes pérdidas al sector productivo que se traducen en pobreza”.



“Todo este fenómeno de bloqueos de vías se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria, que ha llevado a que pacientes mueran en ambulancias bloqueadas, que el oxígeno no llegue a los hospitales y, en general, las ventas de alimentos estén desabastecidos”, concluyó la Defensoría.