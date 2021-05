Francia tampoco dejará ingresar a quienes estén vacunados con la Sputnik V

El Secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, afirmó este lunes que solo “las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento” serán reconocidas por el pase sanitario europeo. “Está descartado que viaje a Francia con una vacuna de cuya protección no estamos seguros”, dijo Beaune, refiriéndose a la vacuna rusa Sputnik o a la china Sinopharm.



El certificado COVID europeo entrará en vigencia el 1 de julio para facilitar los viajes dentro de la Unión Europea (UE) pese a la pandemia. Hay tres posibilidades para obtener este pasaporte: que la persona dé negativo a test PCR o de antígenos, que sea inmune tras sufrir la enfermedad, o bien, que la persona esté vacunada contra el COVID-19.



Sin embargo, no todas las vacunas utilizadas en el mundo servirán para obtener el certificado. Todos los países de la UE aceptan las cuatro vacunas aprobadas por el bloque: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson&Johnson. Algunos países europeos podrán aceptar personas con vacunas utilizadas en la UE (Sputnik V en Hungría) u homologadas por la OMS (Sinopharm). Pero Francia hizo saber este lunes que reconocerá exclusivamente las vacunas “autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento”.



“No es posible que se viaje a Francia con una vacuna de la que no estamos seguros de que nos proteja”, declaró este lunes el Secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, entrevistado por el canal BFMTV, refiriéndose a la vacuna rusa Sputnik, utilizada en Hungría, o a la vacuna china.



“La vacuna en este caso no será suficiente, ya sea que venga de China, Chile o Hungría... Porque queremos estar seguros de que las personas que vienen a Francia están bien protegidas”, recalcó.



“Tomaremos nuestras propias decisiones nacionales para anticiparnos un poco y empezar a tener viajes más fáciles”, advirtió Clement Beaune, indicando que “las decisiones del Gobierno” se tomarán “en la primera semana de junio sobre la reanudación de los viajes”.



El pasaporte sanitario se aplicará en 30 países (los 27 de la UE más Islandia, Noruega y Liechtenstein). La UE mantiene conversaciones con varios terceros países, como Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, y también con organismos internacionales como la OMS y asociaciones de transporte aéreo para reconocimientos recíprocos y una interoperabilidad. La decisión de la UE La Unión Europea llegó a un acuerdo para reabrir sus fronteras a los turistas vacunados contra el COVID-19 en las próximas semanas. La condición es que hayan completado el ciclo de vacunación, con dos dosis en casi todas las vacunas existentes, como mínimo catorce días antes de su viaje a Europa. Pero no puede ser cualquier vacuna, quienes viajen a los países del bloque tienen que estar inmunizados con alguno de los desarrollos autorizados por la Agencia Europea de los Medicamentos (EMA) o por la Organización Mundial de la Salud.



Así, la lista se reduce a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sinopharm. Las autoridades europeas dijeron que esta nómina podrá irse ampliando a medida que la EMA y la OMS autoricen más vacunas. Pero no está claro aún cuándo ocurrirá eso.



El viernes pasado, España, segundo destino turístico mundial antes de la pandemia, anunció que dejará entrar a partir del 7 de junio en su territorio a cualquier persona vacunada contra el COVID-19 con fórmulas que fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea del Medicamento (EMA), venga del país que venga. El mandatario hizo este anuncio en su intervención en el acto organizado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) para presentar el certificado verde digital que facilitará la movilidad entre países de la Unión Europea (UE).



El jefe del Ejecutivo español señaló que a partir del 7 de junio todos los ciudadanos de países con los que no haya libertad de movimientos van a poder entrar en España, siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de la vacunación.



Esta decisión excluye a los argentinos y ciudadanos de otros países inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V. Sucede que hasta el momento ni la OMS ni la EMA la incluyeron a su lista de uso en emergencias.



También quedan excluidos quienes hayan recibido una sola dosis de alguna de las vacunas reconocidas en Europa, pues será requisito excluyente haber recibido la pauta completa de inmunización con dos dosis (a excepción de la de Johnson&Johnson, que es de una sola).



España anunció que admitiría a los vacunados con las fórmulas chinas como Sinovac (que se aplica mayoritariamente en Chile) o Sinopharm (se aplica sobre todo en Argentina y Brasil), pues aunque aun no fueron homologadas por la agencia europea EMA, sí lo fueron por la OMS. Francia, en cambio, solo dejará ingresar a los que que cuenten con vacunas autorizadas por la EMA, así que por ahora quedan excluidas las vacunas chinas.