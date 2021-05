Balearon a una destacada activista negra del Reino Unido

La destacada activista negra Sasha Johnson, quien desempeñó un papel central en las manifestaciones contra el racismo en el Reino Unido tras la muerte del afroestadounidense George Floyd, se encontraba este lunes internada en estado crítico en un hospital de Londres tras recibir un disparo en la cabeza en la víspera, luego de que su partido denunciara amenazas.



El partido Tomando la Iniciativa, el primero liderado por la comunidad negra británica y fundado recientemente por Johnson, comunicó que la activista estaba siendo tratada en cuidados intensivos luego de haber sido "brutalmente atacada" en las primeras horas del domingo, según replicó la cadena de noticias BBC.



La joven de 27 años fue trasladada a un hospital del sur de Londres con heridas graves tras un tiroteo en Consort Road, en Peckham, al sur de Londres.Según la policía, que aún no confirmó oficialmente su identidad, hasta el momento no hay evidencia de que el ataque fuera dirigido.



"Una mujer de 27 años se encuentra en estado crítico tras un tiroteo en Southwark esta mañana. En esta etapa, no hay nada que sugiera que ella fue objeto de un ataque dirigido", informó la policía.



Una amiga de Johnson, Imarn Ayton, coincidió con la declaración de la policía."Hasta donde yo sé este incidente está más relacionado con bandas rivales que con su activismo", expresó Ayton, quien sostuvo que no creía que Johnson "fuera la víctima prevista".



De acuerdo a fuentes policiales, el tiroteo ocurrió cerca de una casa donde se estaba llevando a cabo una fiesta y varias personas pudieron haber estado en el área.



Sin embargo, Tomando la Iniciativa denunció que el ataque siguió a "numerosas amenazas de muerte" relacionadas con su activismo.



Por su parte, la organización Black Lives Matters Reino Unido dijo que estaba conmocionado por tiroteo de "una madre joven y una valiente activista política que estuvo al frente de muchas protestas de BLM el verano pasado".



BLM UK agregó que, si bien Johnson no es parte de la organización, "fundó de manera impresionante un nuevo partido político liderado por negros y se dedicó a resistir el racismo antinegro".



También se hicieron eco de la noticia otros activistas y políticos.El diputado laborista de Tottenham David Lammy publicó en Twitter: "Esto es desgarrador. Rezar para Sasha Johnson, su familia y amigos que se recupere por completo #BlackLivesMatter ".



Y Harriet Harman, otra diputada laborista: "Quienquiera que haya llevado a cabo este terrible ataque contra Sasha Johnson debe ser capturado rápidamente. Las amenazas de muerte reportadas deberán ser investigadas".



Al igual que otros países, desde la muerte del afroestadounidense George Floyd, de 46 años, asesinado el 25 de mayo de 2020 por el agente Derek Chauvin, quien se arrodilló sobre su cuello durante más de nueve minutos en Minneapolis, el Reino Unido se enfrentó a fuertes protestas en contra del racismo y la brutalidad policiales.