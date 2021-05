Marchas y homenajes en EEUU por el aniversario del asesinato de George Floyd

Un agente de policía de Minneapolis fue captado presionando con su rodilla el cuello de un afroamericano que yacía esposado en el suelo. La víctima terminó perdiendo el conocimiento y falleciendo. pic.twitter.com/6ZlqJLdjqH — RT en Español (@ActualidadRT) May 26, 2020

Familiares de George Floyd y ciudadanos de Minneapolis marcharon por la ciudad en vísperas del primer aniversario de la muerte del afroestadounidense a manos de un policía blanco, un hecho que desató protestas históricas por la injusticia racial en Estados Unidos.Unos 1.500 manifestantes escucharon anoche discursos y se sumaron a los miembros de la familia Floyd y de otras personas negras que murieron a causa de la acción policial.El martes se cumple un año de la muerte de Floyd, de 46 años, asesinado el 25 de mayo de 2020 por el agente Derek Chauvin, quien se arrodilló sobre su cuello durante más de nueve minutos en Minneapolis.El ahora expolicía, hallado culpable por un jurado de homicidio involuntario, será sentenciado el 25 de junio.La concentración comenzó con discursos en las afueras del Hannepin County Government Center, en el centro de Minneapolis, donde Chauvin fue juzgado hasta el mes pasado."Ha sido un año largo. Ha sido un año doloroso. Ha sido muy frustrante para mí y mi familia", dijo la hermana de George, Bridgett Floyd, en la reunión.Agregó que su vida cambió "en un abrir y cerrar de ojos" cuando murió su hermano. "Me pondré de pie y seré la voz de él", dijo. "Me mantendré firme y cambiaré para él", agregó.La muerte de Floyd provocó protestas contra la injusticia racial en Estados Unidos y en todo el mundo.El reverendo Al Sharpton, un veterano activista por los derechos civiles, dijo a la multitud que el asesinato de Floyd fue "una de las mayores desgracias en la historia de Estados Unidos"."Lo que le sucedió a George Floyd, así como a muchos otros, está impulsando el cambio no solo en Estados Unidos, sino en el mundo", afirmó."Ellos pensaron que podrían salirse con la suya, y ustedes salieron a la calle, blancos y negros, jóvenes y viejos, en medio de la pandemia" para pedir justicia, dijo Sharpton, informó la agencia de noticiasLa frustración han aumentado en Minneapolis, estado de Minnesota, por la creciente violencia.La ira por la tasa de homicidios en aumento y otros actos de violencia con armas de fuego -en un período reciente de tres semanas hubo tres niños alcanzados por balas perdidas- ha llevado a la formación de patrullas ciudadanas.El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, planea agregar 200 oficiales a las magras filas policiales de la ciudad y ha pedido más ayuda de las agencias policiales externas.Frey apoya los esfuerzos impulsados por la comunidad, incluidas las patrullas ciudadanas."Los oficiales de policía de Minneapolis continuarán corriendo hacia el peligro para salvar vidas", dijo la jefa de policía Medaria Arradondo después de los últimos tiroteos del sábado."Nuestra mayor fortaleza es cuando todos trabajamos juntos para mantener nuestra ciudad segura", señaló.Para este lunes y el martes están convocados otros actos en memoria de Floyd en Minneapolis.