Uruguay superó otra vez su récord de contagios

Uruguay informó oficialmente que superó su marca de ayer, hasta entonces la más alta, en el número de contagios de Covid-19, al sumar 4.604 nuevos infectados, 23 más que en la jornada anterior, y el presidente Luis Lacalle Pou advirtió que escuchó algunas explicaciones sobre las razones de la suba que no le “cierran del todo”.



"De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), hoy se detectaron 4.604 nuevos casos de coronavirus Covid-19", informó el estatal Sistema Nacional de Emergencias en su reporte diario.



El informe ubica en 32.777 los casos activos, 498 en cuidados críticos, y cifra el total de muertes desde marzo del año pasado en 3.760, 69 de ellos en las últimas horas.



"Estoy escuchando desde temprano muchas explicaciones. No soy especialista en el tema. Pero me dicen que la suba de casos es porque se hicieron más test. Si esto es así, entonces podríamos estar ante la situación de que si hiciéramos 40.000 habría 8.000 casos", advirtió con un dejo de dudas.



En una conferencia de prensa que brindó en su visita a Treinta y Tres, fue todavía más allá: "Después entra la explicación, que no sé si me cierra del todo, debería tener más elementos, de que hace tantos días se hicieron tantas actividades y por ende el salto de los casos".



La referencia pareció apuntar a que el ministro de salud, Daniel Salinas, responsabilizó del que hasta ayer fue el récord de casos, en parte, a los encuentros generados por el Día de la Madre, el 9 de mayo.



El mandatario prefirió no ser tajante con la cuestión porque, dijo, carecía de "elementos de juicio para ser contundente", según el sitio del diario El País.



"Lo que sí observé ayer es que si bien hay un aumento de casos, no hubo un aumento en el tratamiento intensivo, que sigue bajando semanalmente, y tampoco hubo un salto en los fallecidos", destacó.



Explicó que entendía a quienes cuestionaban la reapertura de gimnasios y clubes, pero reseñó que “no hay una discrecionalidad total", sino que las decisiones se toman “con una valoración que trata de ser justa, y que, como toda acción humana, tiene un porcentaje de injusto".



"Surgen preguntas…Yo las entiendo. Me pongo en los zapatos de muchos uruguayos que dicen `por qué si los gimnasios y no los espectáculos culturales`", reflexionó.



Sobre el regreso a la presencialidad en las clases prometió “noticias para la semana que viene”, por lo que se descuenta que la segunda fase de retornos de alumnos, que estaba pensada inicialmente para el lunes 24, no se pondrá en marcha.