Francia impulsa una tregua entre Israel y Hamas en el Consejo de Seguridad

Tras varios días de tensas negociaciones, Francia anunció que impulsa una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, junto a Jordania y Egipto, para acordar un alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, aunque fuentes diplomáticas dejaron saber que Estados Unidos no apoyaría aún la iniciativa.



"Los tres países acordamos en tres elementos simples: las hostilidades deben detenerse, el tiempo de una tregua llegó y el Consejo de Seguridad debe impulsar el tema y, además, llamamos a una votación sobre una resolución con este tema", anunció la Presidencia francesa en un comunicado, citado por la agencia de noticias AFP.



El texto también informó sobre las conversaciones entre el presidente Emmanuel Macron y su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, y el rey de Jordania, Abdullah. Ambos no solo son vecinos de los dos mayores territorios palestinos ocupados, la Franja de Gaza y Cisjordania, respectivamente, sino que además son los primeros Estados árabes de la región que firmaron acuerdos de paz con Israel.



El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió hoy nuevamente para tratar la escalada militar entre Israel y Hamas que ya dejó casi 230 muertos y más de 1.500, la mayoría palestinos en ambos casos.



Mientras no está claro si Francia buscará forzar una votación de inmediato en el principal órgano decisor de la ONU, fuentes diplomáticas sí adelantaron a AFP hoy que Estados Unidos no apoya la iniciativa.



"No creemos que una declaración pública en este momento contribuya a la desescalada", dijo la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, en esta sesión a puerta cerrada, según comentó un diplomático bajo condición de anonimato a la agencia francesa.



El Gobierno de Joe Biden sostiene "el derecho a defenderse de Israel" en cada intervención pública que hizo hasta ahora y, según fuentes diplomáticas, bloqueó todas las iniciativas en el Consejo de Seguridad en Nueva York para pedir formalmente un cese de hostilidades.



Hoy, fuentes no identificadas del Gobierno estadounidense, sin embargo, filtraron que Biden le sugirió a su par israelí Benjamin Netanyahu que era momento de terminar con los bombardeos contra Gaza.



Al mismo tiempo, un medio israelí informó que Hamas había aceptado un alto al fuego y esperaba la respuesta de Netanyanu, pero luego el propio movimiento palestino desmintió esa versión y el premier israelí afirmó que los bombardeos continuarán "el tiempo que sea necesario".