Europa levantará restricciones para salvar el turismo de verano

El Reino Unido, Grecia, Portugal, España, Francia e Italia, aunque a distintas velocidades, aceleran desescaladas y acomodan sus restricciones para permitir planificar vacaciones con “pases anti covid”, inmunización por vacunas, fin de cuarentenas, toques de queda “lights” y pruebas gratuitas para todos.



Aunque hay esperanzas en el Reino Unido de recuperar cierta “normalidad”, desde el país que ha logrado una mayor éxito en su campaña de vacunación, el primer ministro Boris Johnson ha dicho que todos “deben hacer su parte”. El inquilino de Downing Street 10 pidió a todos que se apliquen un “shot” (golpe, aplicarse una inyección) contra el coronavirus, en medio de la preocupación de que la propagación de la variante india este siendo impulsada por aquellos que se han negado a vacunarse.



Frente a la advertencia de su jefe, Matt Hancock, el secretario de salud británico, reveló este domingo que los primeros hallazgos de los ensayos de laboratorio de la Universidad de Oxford dieron un “alto grado de confianza” en que las vacunas contra el coronavirus funcionan contra la variante y no descartó que se puedan implementar bloqueos locales.



Los datos divulgados por las autoridades británicas, además de la evidencia científica de que las vacunas pueden detener la propagación de la variante, adelantan que en el mundo real los jabs ofrecen protección. Las vacunas parecen prevenir el 97 por ciento de las infecciones con la variante india, según sugieren los datos, y no se conocen casos de muerte entre las personas completamente vacunadas en el país.



Los británicos desde este lunes, podrán socializar en interiores en casas, pubs y restaurantes, aunque se aplica la “regla de los seis”. Además, los turistas ingleses podrán comenzar a viajar, sin restricciones de cuarentenas, sino simplemente con mostrar una prueba molecular con resultado negativo realizada al menos 72 horas antes de abordar el avión.



Los países mediterráneos compiten por los turistas



Grecia, donde el turismo es una de las actividades que mas ingresos genera, ha presentado oficialmente su temporada turística en medio de una competencia en el mediterráneo para atraer a los vacacionistas que salen de las restricciones y encierros por el coronavirus.



Los visitantes de la Unión Europea, así como del Reino Unido, Estados Unidos, Serbia e Israel, pueden visitarlo siempre que hayan sido vacunados o puedan mostrar resultados negativos de la prueba COVID-19.



Según el ministro el ministro de Turismo, Harry Theoharis, el país también introducirá certificados de vacunación y aceptará inyecciones que aún no se han utilizado en el resto de la Unión Europea.



Grecia ha estado sujeta a restricciones relacionadas con el coronavirus desde principios de noviembre, pero ha comenzado a flexibilizar gradualmente las medidas a medida que se prepara para la vital temporada turística de verano.



Preparando sus ciudades para el verano, en Italia reabren los establecimientos de playa, cada región con su propio calendario. La cuarentena para los que lleguen de países europeos, el espacio Schengen, Reino Unido e Israel, obviamente con un certificado negativo, también se ha levantado a partir del domingo 16 de mayo.



El país, que ha vuelto casi en su totalidad a la llamada “zona amarilla”, con la excepción del Valle de Aosta (naranja), la expectativa está puesta en la decisión sobre la flexibilización de las restricciones vigentes con el posible aplazamiento del toque de queda hasta las 23 horas o quizás la medianoche. Otras aperturas sin resolver, se refieren a futuras actividades: a partir del 24 de mayo, la reapertura de los centros comerciales los fines de semana (probablemente a partir del 22 de mayo) y el reinicio del sector de bodas y ceremonias (15 de junio).



En España, donde el estado de emergencia ha terminado el 9 de mayo, varias regiones comenzaron a reabrir gradualmente después de los bloqueos. Muchos el sábado concurrieron a sus playas aprovechando jornadas de sol y la apertura de restaurantes para poder comer alguna tapa.



Sin embargo, en el primer fin de semana completo sin toque de queda, miles de ciudadanos y turistas han organizado fiestas en las calles. La policía de Barcelona, han desalojado alrededor de 9000 personas, desde las diez de la noche del sábado hasta las seis de la madrugada del domingo. Se les desaloja por las aglomeraciones que forman en los espacios públicos de la ciudad catalana, mientras las autoridades reclaman responsabilidad por la situación epidemiológica a causa de la COVID-19.



Francia, más lento



Incluso con ingresos limitados, los franceses encontrarán respiro: desde este miércoles, el toque de queda se retrasará hasta las 21 horas y será especialmente el momento de reapertura, incluso parcial, para muchos establecimientos que dan la bienvenida al público.



Los cines cerrados desde el 30 de octubre podrán reabrir con un indicador del 35% y un máximo de 800 espectadores. También reapertura, con anchos reducidos, para museos, teatros, zoológicos, bibliotecas e incluso todos los comercios. En cuanto a bares y restaurantes, solo se autorizarán sus terrazas, al 50% de su capacidad y con mesas de seis como máximo.



La presión hospitalaria en los servicios de cuidados intensivos continúa disminuyendo, mientras que el país alcanzó los 20 millones de personas vacunadas. En la competencia por restablecer el flujo turístico, el gobierno de Emmanuel Macron ofrecerá pruebas PCR gratuitas para los vacacionistas que lleguen al país, un testeo que algunos países puede llegar a costar mas de 100 euros.



Eficacia contra la variante de la India



Mientras la pandemia recrudece en gran parte de Asia, y la preocupación esta en el resto del mundo, un estudio de 3.235 trabajadores de la salud vacunados en la India con AstraZeneca encontró que solo 85 informaron síntomas de COVID-19, y sólo dos terminaron hospitalizados.



Los investigadores dijeron que el estudio observacional en mundo real, realizado por el Hospital Indraprastha Apollo en Delhi, que no registró muertes ni ingresos a cuidados intensivos, fortaleció el caso de la vacunación.



El Dr. Anupam Sibal, director médico del grupo, dijo: “Nuestro estudio demostró que el 97,38 por ciento de los vacunados estaban protegidos de una infección y la tasa de hospitalización era solo del 0,06 por ciento”.



Por otra parte, según la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), que está monitoreando de cerca la llamada variante india del coronavirus, habría evidencia científica que confirma que las vacunas de ARNm, como las fabricadas por Pfizer y Moderna, podrían para neutralizar este tipo de mutación.



Así lo anunciaron recientemente los expertos de la agencia durante sobre las últimas actualizaciones sobre la evolución de la pandemia en los 27 estados miembros, aunque los estudios continúan teniendo más confirmación.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó oficialmente la variante B .1.617 , identificada en India, de “variante de interés” a “variante de preocupación” global. Los expertos informan que, a partir de estudios preliminares, parece que esta mutación se transmite más fácilmente que la cepa original, pero ahora podría ser neutralizada por vacunas, si bien espera dar mas detalles en las próximas horas.