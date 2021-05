Unicef pide con urgencia a los países donar su excedente de vacunas

Luego de la trágica situación de India por los masivos contagios, prevén que lo mismo podría suceder en otras regiones de El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denuncia un déficit acumulado de vacunas y pide ayuda a los países con exceso de vacunas contra el coronavirus. Son aproximadamente 140 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, que tenía programado haber distribuido en países de ingresos bajos y medios hasta finales de mayo. Otros 50 millones se sumarían en junio próximo a esta cifra, según un comunicado difundido este lunes.



La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, sugiere "compartir el exceso de dosis disponibles de inmediato" como una medida "mínima, esencial y urgente", que es "necesaria en este momento". El mecanismo Covax, del que Unicef es coadministrador, y que une a los países desarrollados para distribuir de forma equitativa los fármacos anticovid, se encuentra desprovisto de vacunas pese al gran avance de la industria farmacéutica en esta materia.



Unicef asegura que esta iniciativa internacional cuenta con el personal y los instrumentos suficientes para haber inoculado en todos los países un total de 170 millones de dosis de vacunas, pero apenas se acerca a 65 millones. Si el ritmo de vacunación no se acelera, Fore considera probable que "el repunte mortal en la India sea un precursor de lo que sucederá" en otras regiones del mundo.



"Si bien la situación en la India es trágica, no es única", afirmó la directora ejecutiva. Recordó también que el fondo ha emitido repetidas advertencias sobre los riesgos de bajar la guardia y dejar a los países de ingresos bajos y medianos sin un acceso equitativo a las vacunas, los diagnósticos y la terapia. Si no se oyen esas advertencias, suceden los casos cuando el sistema sanitario explota, sin poder atender a todos los enfermos, como en Nepal, Sri Lanka y Maldivas, y también, más lejos de la India, en Argentina y Brasil. "El costo para los niños y las familias será incalculable", indicó Fore.



Hacia comienzos de este mes la Organización Mundial de la Salud había aprobado para el uso dentro del programa Covax las vacunas de Pfizer–BioNTech, Moderna, Sinopharm BBIBP-CorV, Oxford–AstraZeneca y Johnson & Johnson. Por lo tanto, el llamamiento de Fore solo puede referirse a las empresas y los países que fabrican los medicamentos de estas marcas.



Un alto funcionario del estado indio de Uttar Pradesh admitió el viernes pasado que cadáveres de las numerosas víctimas del covid-19 están siendo arrojados a los ríos del país



Los crematorios se extienden para acoger a todos los que desean incinerar a sus familiares muertos y las piras arden día y noche



Las autoridades sanitarias indias registran alrededor de 4.000 fallecimientos diarios a causa del coronavirus, mientras que los expertos señalan que la cifra real podría ser mucho mayor.