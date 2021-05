Siguen los bombardeos sobre Gaza y Hamas replicó con andanada de misiles

Internacionales Nueva ofensiva de Israel sobre Gaza y más cohetes contra la región de Tel Aviv

Las fuerzas militares de Israel continuaron este domingo con los bombardeos sobre la Franja de Gaza, donde se elevó al menos a 174 la cifra de muertos desde el comienzo de la actual escalada bélica, que alcanzó su séptima jornada. En tanto, Hamas lanzó una nueva andanada de cohetes desde Gaza hacia el centro y sur de IsraelEl ejército israelí informó que uno de los bombardeos se ejecutó contra el domicilio del jefe del buró político de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, sin precisar si éste se hallaba en la vivienda."Ambas residencias servían de infraestructura militar para la organización terrorista Hamas", se agregó en el mensaje.Testigos confirmaron a la agencia AFP que el domicilio de Sinwar había sido alcanzado por el bombardeo.En marzo, Yahya Sinwar fue reelegido jefe del buró político de Hamas en la Franja de Gaza, enclave palestino de dos millones de personas bajo control de este movimiento islamista y sometido a bloqueo israelí desde 2007.

NOW: Dozens of rockets launched at Tel Aviv



pic.twitter.com/TjrB740JZT — Breaking911 (@Breaking911) May 15, 2021

Por su parte, el Ministerio de Salud de Hamas en la Franja de Gaza anunció que diecisiete palestinos murieron entre el sábado y domingo y otros 40 resultaron heridos en los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hamas no publica el número de activistas militares muertos en el enclave costero.Según este último balance, 47 niños figuran entre los fallecidos. La misma fuente indicó que 1.200 palestinos resultaron heridos desde el inicio de esta escalada militar.Según se informó, las fuerzas israelíes atacaron más de 60 objetivos de Hamas y la Jihad Islámica en la Franja de Gaza. Además de las casas de Yahya Sinwar y su hermano, las FDI bombardearon las propiedades de otros altos funcionarios, incluida la oficina de Samah Saragh, jefe de planificación y desarrollo de la oficina política de la organización.También fue destruida la casa de Ahmad 'Abd al-'Al en Rafah, un especialista en el negocio del contrabando y a cargo del archivo de inteligencia militar de Hamas, y la residencia de Yusuf Abd al Ahoub, comandante del batallón Zeitún de Gaza.Voceros de las fuerzas israelíes comunicaron que como parte de la operación militar también fueron destruidos 40 lanzacohetes que el grupo palestino utilizaba desde la Franja de Gaza, y decenas de escuadrones de lanzamiento.Los ataques israelíes también estuvieron orientados a destruir la red de túneles que la organización islámica construyó no sólo para acceder a Israel sino también para refugiar a los principales jefes de la organización.El portavoz de las FDI, el general de brigada Hedi Zilberman, indicó que las fuerzas israelíes ingresaron en la Fase II de la operación denominada "Guardián de las Murallas", que alcanzó al centro y norte de la Franja de Gaza con alrededor de 100 bombas de docenas de aviones de combate.En este contexto, Zilberman cruzó a una portavoz de la Casa Blanca que cuestionó a Israel por la destrucción del edificio Al-Jalaa donde operaba la sede de los medios de comunicación en Gaza, incluida la agencia de noticias estadounidense AP y la red Al-Jazeera. "Los edificios de comunicación no serán un escudo para Hamas", dijo el vocero de las FDI, quien agregó: "Veremos qué hacen cuando se lance un cohete contra Washington".Sus comentarios se produjeron después de la "reprimenda" de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. "Nos dirigimos directamente a los israelíes para asegurarnos de que la seguridad de los periodistas y los medios independientes sea una responsabilidad principal", declaró Psaki.Entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, se lanzaron alrededor de 130 cohetes desde la Franja de Gaza, algunos hacia las ciudades del centro de Israel. Decenas de ellos fueron interceptados,El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró en un comunicado que están "dañando a Hamas y a la infraestructura terrorista en toda la Franja de Gaza". "En una operación especial sin precedentes, estamos destruyendo la infraestructura de los túneles de Hamas, no solo los destinados para infiltrarse a Israel, sino también los escondites para terrorista", indicó Netanyahu.En otro orden, fuentes militares israelíes anticiparon que la Franja de Gaza se quedará sin electricidad este domingo, cuando se agote el poco combustible que queda en su central eléctrica principal.Hay que recordar que, con el estallido de los combates el pasado lunes, el Ejército israelí cerró el paso fronterizo de Kerem Shalom, a través del cual pasa el oleoducto principal hacia Gaza, bloqueando el flujo de combustible a la Franja y reduciendo la cantidad de electricidad en el enclave a entre cuatro y cinco horas por día.El movimiento Hamas lanzó una nueva descarga de cohetes contra Israel minutos después de la medianoche (hora local), tras una pausa de dos horas.Las sirenas de alarma que avisan de la llegada de proyectiles se activaron en el centro de Israel, Tel Aviv y el sur del país hebreo.El ataque se registró después de que el movimiento advirtiera que reanudaría el lanzamiento de proyectiles después de la medianoche."Después de amenazar con disparar cohetes contra Tel Aviv, Hamás ha lanzado una fuerte andanada de cohetes desde Gaza hacia el centro y el sur de Israel", han confirmado las Fuerzas de Defensa israelíes en su cuenta de Twitter."Hombres, mujeres, niños y ancianos se encuentran actualmente en refugios, protegiéndose de los cohetes que van dirigidos contra ellos", añadieron.La atención está centrada en las gestiones que el subsecretario adjunto para Asuntos Palestinos e Israelíes del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hady Amr, pueda realizar ante las autoridades israelíes para acordar un cese de las hostilidades.El funcionario tiene previsto reunirse este domingo con el ministro de Defensa Benny Gantz, mientras desde Washington se mantienen conversaciones con los palestinos para avanzar en un alto el fuego.El sitio de noticias en árabe Al-Araby Al-Jadeed, con sede en Londres, informó que Egipto busca un breve alto el fuego humanitario entre Israel y Hamas, pero que la idea aparentemente está en suspenso porque la parte palestina ya anticipó que no aceptará la condición de Israel.De acuerdo a lo consignado por el diario The Times of Israel, la tregua duraría unas pocas horas y sería para permitir que los servicios de emergencia rescaten a cualquier persona que se encuentre atrapada entre los escombros donde se destruyeron los edificios y recuperar los cuerpos de los muertos.Sin embargo, Israel se ha mostrado "intransigente" en este punto y reclama que se terminen los ataques de Hamas como condición para otorgar una tregua, algo que el grupo palestino no estaría dispuesto a aceptar.El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también tiene previsto analizar el conflicto que se ha convertido en la mayor escalada de combates en la región desde 2014.Además se reunirá de emergencia el Consejo de Seguridad del Gobierno israelí, cuyo primer ministro ha defendido este sábado la operación al calificarla como "moral y justa".