Crece la tensión: Israel lanzó un masivo ataque aéreo contra la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron durante la madrugada de este viernes un masivo ataque aéreo contra objetivos de la organización islámica Hamas en el norte de la Franja de Gaza, en la que es hasta el momento la ronda de ataques de mayor impacto del Ejército israelí.Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió cobrar un "precio muy alto" a Hamas, que ha disparado unos 1.750 proyectiles contra Israel desde el lunes por la tarde.Cientos de familias de la Franja de Gaza comenzaron a escapar por la intensidad de estos ataques. El Ministerio de Salud informó que 115 palestinos murieron desde que comenzaron los combates el lunes, mientras que 600 personas resultaron heridas.Israel insistió que la mayoría de las víctimas mortales son miembros de grupos terroristas o víctimas de los disparos errantes de cohetes de Hamas que cayeron dentro de la Franja.Unos 160 aviones israelíes, en forma simultánea llevaron a cabo un ataque masivo en una red de túneles cavados por el grupo terrorista Hamas debajo de la ciudad de Gaza en lo que se consideró como el ataque israelí más grande desde el comienzo de los combates a principios de esta semana.Según las Fuerzas de Defensa de Israel, en esta campaña aérea, que duró casi 40 minutos, se lanzaron unos 450 misiles sobre 150 objetivos en el norte de Gaza.Medios israelíes indicaron que en los bombardeos de esta madrugada participaron, además de los aviones, fuerzas de artillería y tanques. Incluso a través de su cuenta oficial en Twitter, las fuerzas israelíes indicaron que "las tropas aéreas y terrestres de las FDI están atacando en la Franja de Gaza"."Actualmente no hay tropas terrestres de las FDI dentro de la Franja de Gaza. Las fuerzas aéreas y terrestres de las FDI están llevando a cabo ataques contra objetivos en la Franja de Gaza", aclaró el Ejército."Hubo una falta de comunicación interna", declaró el portavoz militar Jonathan Conricus que asumió la responsabilidad, y después de que los periodistas recibieran un confuso mensaje sobre el comienzo de la ofensiva que llevó a interpretar el inicio de entrada de tropas en el enclave palestino.Al menos cuatro personas han muerto en estos últimos bombardeos, según la agencia palestina WAFA, y 50 personas han resultado heridas y trasladadas al hospital Beit Hanoun, según recoge el medio israelí Yedioth.Por otro lado, y en relación a los cohetes lanzados desde la Franja en respuesta a los ataques israelíes hacia el centro y el sur del país, dos hombres han resultado heridos en Ascalón, uno de ellos grave por una herida de metralla en el estómago, y el otro, de 90 años, ha sufrido una herida en la cabeza, recoge “The Times of Israel”.Precisamente en Ascalón, un proyectil ha impactado directamente contra un edificio, dejando a otro hombre gravemente herido.En otra ronda de cohetes en la sureña ciudad de Beerseba, al menos tres han impactado contra edificios --aunque la mayoría han sido interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro--, mientras que cerca de Ashdod, una mujer ha fallecido mientras corría a uno de los refugios a resguardarse al caerse y golpearse la cabeza, según informó el servicio de emergencia la Media Luna Roja.Por su parte, el primer ministro Netanyahu transmitió a través de Twitter que esta nueva ofensiva es parte del "alto precio" que anunció que le harían pagar a Hamas."Dije que le cobraríamos un precio muy alto a Hamas. Hacemos esto y lo seguiremos haciendo con mucha intensidad. No se dijo la última palabra y esta operación continuará el tiempo que sea necesario", avisó el jefe del gobierno israelí.A todo esto, el Ejército pidió a los residentes israelíes de los asentamientos vecinos a Gaza que se encuentren hasta cuatro kilómetros de la frontera que permanezcan en el área protegida.Por su parte, el portavoz del brazo armado de Yihad Islámica, la Brigada Al Quds, Abu Hamza, advirtió a Israel de que si piensa "en la batalla terrestre", ese será el "camino más corto" "para asegurar la victoria" de las milicias palestinas, recoge la agencia palestina Maan.