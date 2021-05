EE.UU: los vacunados ya no tienen que usar tapabocas en espacios cerrados

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron este jueves que las personas completamente vacunadas ya no necesitan usar barbijo en los lugares cerrados, salvo algunas excepciones.Rochelle Walensky, directora de los CDC, dijo este jueves que los inoculados "pueden volver a hacer las cosas que habían dejado de hacer debido a la pandemia". Y celebró: "Hemos esperado por mucho tiempo este momento".Walensky explicó que dos semanas después de haber completado el proceso de vacunación, las personas pueden "sacarse los barbijos" y que pueden estar en espacios cerrados sin tenerlos puestos, incluso en grandes multitudes, como conciertos y eventos deportivos.No obstante, la nueva guía sigue exigiendo el uso de tapabocas en autobuses, aviones y hospitales, entre otros lugares, aunque Walensky dijo que esperan actualizar este mandato próximamente."Si estás vacunado entonces estás protegido contra el virus y no importa si las personas alrededor tuyo están o no vacunadas para determinar tus actividades", aclaró Walensky.Y agregó: "Si no estás completamente vacunado, entonces debes seguir usando el barbijo para protegerte hasta que completes tu vacunación".Como parte de la flexibilización del mandato, las personas completamente vacunadas tampoco deben conservar el distanciamiento social de 6 pies.La novedad fue anunciada este jueves durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, solo días después de que el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, dijera que ya era tiempo de modificar el mandato respecto al uso de barbijos en espacios interiores."Estamos ganando la guerra porque tenemos vacunas seguras y efectivas", dijo Jeffrey Zients, coordinador del equipo de la Casa Blanca encargado de determinar la estrategia nacional para terminar con la pandemia.Los CDC recomiendan que las personas que tienen el sistema inmunológico comprometido consulten con su médico sobre continuar con el uso del tapabocas y del distanciamiento físico.