Una docente le donó su riñón a su alumna de cinco años: “No lo pensé dos veces”

Kayleigh Kulage nació prematura, pasó más de 150 días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en Missouri, Estados Unidos. Además, le diagnosticaron ceguera parcial, sistema inmune debilitado y falla renal.Tuvo que atravesar varias cirugías y a los cinco años el trasplante de riñón era urgente.Los padres de la pequeña, Josh y Desiree, comenzaron la búsqueda intensa y finalmente lograron dar con la docente de la nena.Robin March es una maestra de 46 años y fue docente de Kayleigh durante dos años.“No lo pensé dos veces”, le dijo March a la revista estadounidense People en su edición online. “Le pregunté a Desiree (la madre de la niña) un día, porque sabía que Kayleigh realmente lo necesitaba, así que pensé, ‘¿Por qué no intentarlo?’”, detalló la docente.Después de tres meses de pruebas, los médicos aprobaron que la maestra fuera la donante, un proceso que Desiree calificó como "una montaña rusa de emociones".“Me sentí muy aliviada y emocionada cuando me enteré, porque el riñón de Kayleigh provenía de alguien que conocíamos”, reconoció la madre de la nena.Después de la cirugía, la salud de la pequeña mejoró drásticamente y no está "atada" a su máquina de diálisis todas las noches, y hasta ya planean su primer viaje de vacaciones juntos.