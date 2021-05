Biden reveló que casi la mitad de líderes mundiales le piden vacunas anticovid

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló este martes que casi la mitad de los líderes mundiales se comunicaron con él a fin de pedirle ayuda para obtener vacunas contra el coronavirus que la primera potencia tiene en cantidad y, en el caso por ejemplo de AstraZeneca, ya anunció que no usará.



"Todos los países del mundo nos miran para que cubramos su falta de capacidad para producir y/o obtener vacunas", señaló Biden en una reunión virtual con los gobernadores de los estados del país y prometió que intentará cubrir las demandas del resto del mundo.



"Literalmente, prácticamente el 40% de los líderes mundiales llaman y preguntan si podemos ayudarlos. Lo vamos a intentar", aseguró el mandatario, aunque sin aclarar a quienes se refería ni cuándo podría comenzar a exportar algunas de los millones de dosis que tiene actualmente sin perspectivas de uso en su territorio.



Biden reiteró su posición de priorizar la vacunación de los estadounidenses, pero expresó su disposición a "trabajar con otros países, porque habrá muchas variantes".



"Creo que podemos producir muchísimas más vacunas para que estén disponibles", afirmó el gobernante demócrata, citado por la agencia de noticias AFP.



Existe un creciente clamor internacional para que Estados Unidos comparta su enorme excedente de vacunas, incluso con India, muy afectada por la pandemia y varios gobernantes del mundo han expresado su frustración por este tema.



La canciller alemana, Angela Merkel, pidió a Estados Unidos "un libre intercambio de componentes y una apertura del mercado de vacunas", mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, reclamó que "acabe con las prohibiciones de exportación, no solo de vacunas, sino de componentes de estas vacunas, que impiden su producción".



Biden se comprometió el mes pasado a distribuir 60 millones de dosis del fármaco anglosueco de AstraZeneca y se espera que India sea uno de los principales receptores.



Sin embargo, el Gobierno de Biden aún no hizo público cuándo ni cuántas dosis exportará.



Precisamente este martes el dignatario mexicano, Andrés López Obrador, le pidió a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, el envió de más dosis de ese inmunizante, que fue suspendido en varios países al determinarse que causó coágulos sanguíneos (trombosis), especialmente en mujeres, aunque los entes reguladores de la Unión Europea y de países productores como Argentina y México determinaron que era seguro.



Por ahora, Estados Unidos solo entregó como "un gesto" cuatro millones de dosis de AstraZeneca a México y Canadá, sus vecinos, bajo condición de reposición.



Sin embargo, aún posee alrededor de 50 millones de dosis de ese inoculante en depósito ya que el propio Gobierno estadounidense aclaró que no los necesita para su vacunación.



En medio de un escenario de escasez global y cuándo los pedidos a Estados Unidos se multiplican, el director científico del Departamento de Salud y Servicios Humanos y miembro del Equipo de Respuesta al Covid-19 de la Casa Blanca, David Kessler, advirtió que el país necesitará inyecciones de refuerzo para asegurarse de que los inoculados hasta ahora no contraigan de nuevo el virus en el futuro.



"Existe la posibilidad de que se necesiten dosis de refuerzo", explicó Kessler, en una audiencia del Congreso cuando los senadores estadounidenses le preguntaron qué se requería para contener la pandemia, según la agencia de noticias Sputnik.



"Para mitigar el riesgo de evolución viral, también debemos acelerar nuestra búsqueda de un antiviral", agregó.