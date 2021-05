Gran Bretaña evalúa eliminar obligación del uso de tapabocas a partir de junio

El Gobierno británico evalúa eliminar la obligación de utilizar barbijos y tapabocas desde el mes que viene en Inglaterra, afirmó este martes el ministro de Salud, Matt Hancock.



En una entrevista al canal de televisión Sky News, sostuvo que los ministros no descartan eliminar esa medida como parte del paso cuatro de la hoja de ruta establecida para aliviar las restricciones de la cuarentena, el 21 de junio.



Desde mediados del año pasado se ha exigido cubrirse el rostro en lugares públicos, tiendas, supermercados y en el transporte público.



Hancock también anunció que a las personas de 35 años o más se les ofrecerá la vacuna contra el coronavirus "muy pronto", y que actualmente están vacunando a todas las personas mayores de 40 años.



Este lunes, el primer ministro, Boris Johnson, anunció que el Gobierno dio luz verde al inicio de la siguiente fase del desconfinamiento de Inglaterra, la tres, en la fecha prevista del próximo lunes, en un nuevo alivio de severas restricciones que regían desde diciembre.



Los nuevos permisos



Entre las medidas se incluye la reapertura de la parte interior de bares y restaurantes, la reanudación de los viajes internacionales y una mayor sociabilización.



También reabrirán los teatros y los cines, se reanudarán además los espectáculos al aire libre con restricciones en la cantidad de personas y ya no será necesario que los alumnos se cubran la cara en las aulas o en las zonas comunes de los colegios e institutos.



A su vez, todos los estudiantes universitarios que aún no lo hayan hecho podrán volver a la presencialidad, pero deberán someterse a las pruebas de coronavirus dos veces por semana.



Las nuevas medidas también permiten que las personas puedan reunirse en el interior y pasar la noche en casa de otra persona.



Las reglas sobre el contacto cercano entre amigos también se flexibilizarán en Inglaterra y Escocia, lo que significa que las personas podrán volver a verse con alguien fuera de su hogar o "burbuja".



Sin embargo, tanto el primer ministro británico como la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, han instado a ser cautelosos sobre los riesgos y a ser conscientes de que algunas personas son más vulnerables que otras.



A partir del lunes también habrá doce destinos internacionales en lista "verde" que incluye a países donde los británicos podrán visitar y no tendrán que ponerse en cuarentena a su regreso.



La lista es parte de un sistema de semáforos que el Reino Unido lanzó para clasificar a los países que tienen más y menos casos de coronavirus.Quienes viajen desde una zona amarilla deberán guardar cuarentena a su vuelta además de presentar test negativos.



En cambio para los países de la lista roja, se mantiene la prohibición de viajar y los residentes que regresen al país deberán cumplir con la cuarentena en hoteles destinados con ese propósito.



El Reino Unido, el país europeo más golpeado por el coronavirus, con más de 127.000 muertos, espera finalizar con el total de las medidas de la estricta cuarentena el próximo 21 de junio.



Las tasas de infección en el Reino Unido están en su nivel más bajo desde septiembre pasado, mientras que los ingresos hospitalarios y los pacientes hospitalizados siguen disminuyendo, con niveles ahora similares a los de julio del año pasado.



Este lunes, las autoridades sanitarias informaron que no hubo muertes relacionadas con el coronavirus en la jornada previa ni en Inglaterra, Escocia ni Irlanda del Norte por primera vez desde el 30 de julio de 2020.