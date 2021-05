Descubren una red de 200.000 personas que publicaban reseñas falsas en Amazon

Una filtración de una base de datos en internet dejó al descubierto una red formada de 200.000 personas que publicaban reseñas con valoraciones de producto falsas en Amazon. A cambio, recibían productos gratis.



Entre la información filtrada se encuentran correos electrónicos y números de teléfono desde los que se enviaban mensajes de WhatsApp y Telegram entre los vendedores y las personas que publicaban las reseñas.



Según los expertos, el caso deja claro que existe un mercado de reseñas falsas “muy grande y muy activo”, una de las fuentes de la que se valen muchos consumidores a la hora de elegir un producto.



Funcionaba así: los vendedores enviaban a una lista de artículos a los supuestos compradores, que luego dejaban una reseña de cinco estrellas en Amazon unos días después de recibir la mercancía.



Luego de escribir las reseñas, los falsos compradores enviaran un mensaje al vendedor con un enlace a su perfil de Amazon, junto con sus datos de PayPal. Cuando el vendedor confirmaba que se completaban todas las reseñas, liberaba un reembolso en esa plataforma de pago, pudiendo conservar los artículos que compró de forma gratuita.



No usaban la plataforma de Amazon para los reembolsos para no levantar las sospechas de los moderadores.



Amazon informó que “usamos herramientas de machine learning y contamos con un equipo de investigadores que analizan semanalmente más de 10 millones de reseñas para detener las que no cumplan nuestros requisitos antes de que se publiquen”.



“Además, monitoreamos todas las revisiones existentes en busca de señales de comportamientos inadecuados y tomamos medidas rápidamente si encontramos un problema”, agregó la compañía de Jeff Bezos.



Pero no es la primera vez que se duda de este tipo de reseñas. Un análisis realizado en 2018 por el periódico The Washington Post señalaba que en algunas categorías populares la mayoría de ellas parecían pagadas.



Otro estudio publicado en 2019 por la Organización de Consumidores y Usuarios indicaba que el 8,4% de los productos vendidos en Amazon tenían “una puntuación afectada de forma significativa por opiniones interesadas”.