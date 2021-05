Inglaterra no registró muertes covid por primera vez desde julio del año pasado

El Reino Unido empieza a ver los resultados de su exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus. Este lunes Inglaterra no registró muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por primera vez desde el 30 de julio del año pasado.



En la jornada de hoy tampoco se registraron decesos por la pandemia en Escocia ni en Irlanda del Norte, pero sí hubo cuatro fallecidos en Gales.



Estos datos alentadores demuestran que la campaña de vacunación y las medidas de confinamiento adoptadas en los últimos meses han tenido los efectos deseados, reduciendo de manera significativa el número de muertos por coronavirus.



De acuerdo a información aportada por las autoridades sanitarias, se confirmaron 2.357 nuevos contagios en todo el Reino Unido, alcanzando un total de 4.437.217 personas infectadas y 127.609 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.



Este registro de “cero” muertos en gran parte de la isla tiene lugar el mismo día en que el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este lunes “el mayor paso” hasta ahora en el levantamiento de restricciones contra el COVID-19, con la reapertura la próxima semana de restaurantes, museos y cines y la autorización, con “prudencia”, de los abrazos.



El 17 de mayo entrará en vigor la tercera etapa del plan de desconfinamiento, afirmó el mandatario en rueda de prensa tras confirmar que la evolución de la situación sanitaria lo permite.



Los bares y restaurantes podrán volver a atender a sus clientes en el interior en grupo de seis o de dos unidades familiares, y parientes y amigos podrán reunirse al aire libre en grupos de hasta 30 personas. Este será también el máximo de participantes para eventos como las bodas, pero los funerales no tendrán límites.



Reabrirán cines, teatros, museos y hoteles y dejará de estar prohibido viajar al extranjero por turismo, aunque muy pocos destinos estarán exentos de realizar una cuarentena de diez días al retorno.



También se podrá recibir de nuevo a invitados en el hogar, en grupos reducidos, y “vamos a cambiar las consignas sobre el contacto físico entre amigos y familiares”, afirmó Johnson, llamando sin embargo a la “prudencia”.



“Todos sabemos que el contacto físico, como los abrazos, es una forma directa de transmitir esta enfermedad, así que les pido que piensen en la vulnerabilidad de sus seres queridos, si se han vacunado, con una o dos dosis”, agregó.



En un país con 66 millones de habitantes, más de 35 millones de personas han recibido una primera dosis de la vacuna y casi 18 millones -más de un tercio de los adultos- la segunda.



Este es “el mayor paso de nuestra hoja de ruta y nos permitirá hacer muchas de las cosas que hemos anhelado hacer durante mucho tiempo, así que protejamos estos logros manteniendo el sentido común”, afirmó el primer ministro.



Su gobierno, que actualmente vacuna a los mayores de 40 años, afirma estar bien encaminado para cumplir su objetivo de haber ofrecido una primera dosis a todos los adultos para fines de julio.



Los datos de Salud Pública de Inglaterra (PHE, por sus siglas en inglés) sugieren que las personas con una sola dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca tienen aproximadamente un 80% menos de riesgo de muerte por coronavirus, en comparación con aquellos que no han sido inmunizados.



Gracias a esta exitosa campaña de vacunación y al estricto confinamiento impuesto en enero, “el número de casos, de muertes y la presión sobre los hospitales ha disminuido de forma constante”, constataron los jefes médicos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que anunciaron una reducción en el nivel de alerta por la pandemia.



Esta pasó el lunes de nivel cuatro a tres, tras una primera reducción en febrero desde el quinto y máximo nivel.



“Sin embargo, el covid sigue circulando con personas que se contagian y propagan el virus cada día, por lo que todos debemos permanecer atentos”, subrayaron, advirtiendo de que el principal peligro reside en las nuevas variantes potencialmente resistentes a las vacunas actuales.



El coronavirus ha causado más de 127.000 muertes en el Reino Unido, el mayor balance en los países europeos. Pero, las tasas de infección han descendido a su nivel más bajo desde septiembre y las hospitalizaciones cayeron a niveles de julio.



Según la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés), una de cada 1.180 personas está infectada por covid-19, frente a 1 de cada 480 a comienzos de abril.



El gobierno de Johnson espera poder levantar las restricciones restantes, principalmente a la vida nocturna y los grandes eventos, el 21 de junio. Hasta entonces, sigue pidiendo a todo el que pueda hacerlo que trabaje desde casa.