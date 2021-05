NASA acusó a China de actuar irresponsablemente tras la caída de su cohete

Internacionales Restos del cohete chino fuera de control se desintegraron en el océano Índico

El administrador de la NASA, Bill Nelson, afirmó que China “no cumple con las normas de responsabilidad” en relación con sus desechos espaciales. “Las naciones que realizan actividades espaciales deben minimizar los riesgos para las personas y los bienes en la Tierra de los reingresos de objetos espaciales y maximizar la transparencia en relación con esas operaciones”, denunció indignado en una breve declaración publicada en el sitio web de la NASA.Y agregó: “Es fundamental que China y todas las naciones que realizan actividades espaciales actúen de forma responsable y transparente en el espacio para garantizar la seguridad, la estabilidad, la protección y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio exterior.”Los restos del Long March 5B aterrizaron finalmente en el océano Índico, cerca de las Maldivas, según informó la agencia espacial china. El Mando Espacial de Estados Unidos había estado siguiendo los restos del cohete, un cilindro de unas 22,5 toneladas pero los modelos mostraban que la chatarra espacial podía aterrizar en cualquier lugar desde América del Norte hasta África.“Creo que es negligencia por parte de ellos”, dijo Jonathan McDowell, astrofísico en el Centro de Astrofísica en Cambridge, Massachusetts, que monitorea el ir y venir de los objetos en el espacio. “Creo que es irresponsable”.La pieza que cayó del cielo formaba parte de la etapa del refuerzo central de la Gran March 5B, diseñada para levantar las partes grandes y pesadas de la estación espacial. Las etapas inferiores por lo general vuelven a la Tierra inmediatamente después del lanzamiento. Las etapas superiores que alcanzan la órbita vuelven a encender el motor después de liberar sus cargas útiles, guiándolos en el reingreso hacia un área desocupada, como el medio de un océano. En las últimas tres décadas, solo China ha puesto en órbita etapas de cohetes de este tamaño para luego dejarlas caer en algún lugar al azar, denunció McDowell.China planea muchos más lanzamientos en los próximos meses a medida que se complete la construcción de la tercera estación espacial del país, llamada Tiangong, o “palacio celestial”. Eso requerirá vuelos adicionales del inmenso cohete y la posibilidad de más reingresos no controlados que la gente observará con nerviosismo, incluso si el riesgo de impacto es mínimo.“Es un interés común de todas las naciones poder actuar responsablemente en el espacio para asegurar la seguridad, la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestras actividades en el espacio exterior”, dijo el miércoles Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, y añadió que Estados Unidos esperaba promover “comportamientos espaciales responsables”.El año pasado, el primer lanzamiento de un cohete Long March 5B elevó un prototipo de la cápsula espacial tripulada de China. El propulsor de ese cohete también hizo un reingreso no controlado, y algunos escombros cayeron sobre una aldea en Costa de Marfil. Esto suscitó una reprimenda de Jim Bridenstine, quien era el administrador de la NASA en ese momento. “Pudo haber sido extremadamente peligroso”, dijo. “Somos afortunados porque parece que no afectó a nadie”.La primera estación espacial de China, llamada Tiangong-1 y lanzada en 2011, también volvió a caer a la Tierra en un descenso no controlado en 2018 antes de estrellarse sin causar daños en el Pacífico Sur. Al año siguiente, la administración espacial de China logró que la segunda estación saliera de órbita y la dirigió al Pacífico. En esta ocasión, la etapa de refuerzo es, por sí misma, más del doble de masiva que las dos primeras estaciones espaciales Tiangong.