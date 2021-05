La OMS aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Sinopharm

WHO today listed the Sinopharm #COVID19 vaccine for emergency use in all countries, a prerequisite for a potential #COVAX roll-out. Interim policy recommendations were also issued for the vaccine usage.



? https://t.co/wuvNptP1LV pic.twitter.com/hm6TlpLJSy — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 7, 2021

WHO today listed the Sinopharm #COVID19 vaccine for emergency use in all countries, a prerequisite for a potential #COVAX roll-out. Interim policy recommendations were also issued for the vaccine usage.



? https://t.co/wuvNptP1LV pic.twitter.com/hm6TlpLJSy — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 7, 2021

WHO today listed the Sinopharm #COVID19 vaccine for emergency use in all countries, a prerequisite for a potential #COVAX roll-out. Interim policy recommendations were also issued for the vaccine usage.



? https://t.co/wuvNptP1LV pic.twitter.com/hm6TlpLJSy — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 7, 2021

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó hoy la homologación de urgencia para la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus, que se convirtió en la sexta en recibir esta validaación, después de Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson y las dos vacunas de AstraZeneca. El lunes, el laboratorio chino confirmó que el fármaco tiene una efectividad de 65,45 por ciento con una sola dosis en personas menores de 60 años para prevenir cuadros graves. Argentina está en tratativas para producirla en el país.El comité de expertos de la OMS recomendó la vacuna, el primer inyectable chino que recibe la aprobación de la organización internacional y que ya se administra en Argentina, para los mayores de 18 años.El fármaco es "seguro y eficaz", indicó la máxima autoridad de la entidad sanitaria, Tedros Adhanom Ghebreyesus y precisó que, por eso, el organismo la incluyó en su lista de emergencia.Este procedimiento ayuda a los países que no tienen los medios suficientes para determinar por su cuenta la eficacia y la inocuidad de un medicamento. Además, permite incluir el inmunizante dentro del sistema mundial de distribución de Covax, creado por la OMS con dos alianzas semiprivadas internacionales, para garantizar que lleguen a todos los países del mundo."La adición de esta vacuna tiene el potencial de acelerar rápidamente el acceso a la vacuna Covid-19 para los países que buscan proteger a los trabajadores de la salud y las poblaciones en riesgo. Instamos al fabricante a participar en el Covax y contribuir al objetivo de una distribución de vacunas más equitativa", dijo la subdirectora general de Acceso a Productos Sanitarios de la OMS, Mariângela Simão.En el caso de la Sinopharm, la evaluación de la entidad sanitaria de la ONU incluyó inspecciones en la planta de producción. Se trata de una vacuna inactivada y cuyos "fáciles requisitos" de almacenamiento la hacen "muy adecuada" para entornos de bajos recursos, resaltó la OMS.También es la primera vacuna que llevará un monitor de frascos de vacunas, una pequeña pegatina en los frascos que cambia de color a medida que se expone al calor, lo que permite a los trabajadores de salud saber si se puede usar de manera segura.La eficacia de la vacuna para la enfermedad sintomática y hospitalizada se estimó en 79 por ciento con las dos dosis, para todos los grupos de edad."No hay ninguna razón teórica para creer que la vacuna tiene un perfil de seguridad diferente en poblaciones mayores y más jóvenes. Por lo tanto, recomendamos que los países que utilizan la vacuna en grupos de mayor edad realicen un seguimiento de la seguridad y la eficacia para que la recomendación sea más sólida", indicó el organismo.Las discusiones para homologar una segunda vacuna china, la Sinovac, siguen su curso. Otra vacuna Sinopharm, fabricada en este caso en la ciudad Wuhan, también está siendo estudiada para su homologación por la agencia sanitaria de la ONU.