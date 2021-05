Sacerdotes enfrentan al Papa con ceremonia de bendición de parejas mismo sexo

Más de 230 profesores de teología católica de Alemania firmaron en marzo una declaración de protesta contra el decreto del Vaticano ese mes de que la Iglesia católica no puede bendecir matrimonios del mismo sexo. En aquel comunicado, ese grupo declaró que la medida estaba “marcada por un aire paternalista de superioridad y discrimina a las personas homosexuales y sus planes de vida”.Y ahora, para reforzar esa protesta, decenas de sacerdotes católicos de Alemania decidieron bendecir a parejas homosexuales y transmitir esas ceremonias en directo por internet. “Ante la negativa de la Congregación para la Doctrina de la Fe a bendecir las parejas homosexuales, levantamos la voz y decimos: Seguiremos acompañando a las personas que contraigan una relación de pareja vinculante en el futuro y bendeciremos su relación”, advirtió esta agrupación en un comunicado.El plan incluye una lista de servicios eclesiásticos que se realizarán coordinadamente entre el 9 y el 10 de mayo en unas 100 iglesias católicas y otros lugares de Alemania, incluida la catedral de Essen, donde los curas disidentes bendecirán públicamente a los matrimonios del mismo sexo en protesta a la declaración aprobada por el papa Francisco con el argumento de que Dios “no puede bendecir el pecado”.Según reportó el diario Wall Street Journal, en la última década en Alemania se han hecho habituales las bendiciones de parejas gay, pero normalmente se realizan de modo discreto. Y las ceremonias transmitidas en directo marcarán una última señal de la presión de los católicos alemanes liberales sobre el Vaticano para forjar una versión más progresista de la iglesia.Los sacerdotes de la iglesia de Santa María (en alemán, Marienkirche) en la localidad de Ahlen informaron que colgarán una pancarta sobre la entrada principal del templo que diga “¿Ustedes se aman? Los bendecimos”. “Así es como debe ser: Queremos celebrar y bendecir el don del amor con todos los ‘que se aman’, todas las parejas, amistades, relaciones amorosas. Todos los que reflejan el colorido del amor de Dios en sus vidas”, señalaron en el anuncio de su ceremonia, programada para el 9 de mayo.La iglesia de San Gertrud von Brabant en Bochum brindará una bendición a través de Zoom. El asunto del servicio se definió como “El amor es el amor... en toda su diversidad. Y lo celebramos”. Y la iglesia de San Antonio en Dortmund organizó un evento en la calle con la descripción: “Un servicio de bendición para todos los amantes - ¡no excluimos a nadie!”.El Vaticano sostiene que el matrimonio entre un hombre y una mujer forma parte del plan de Dios y está destinado a crear una nueva vida. Y también sostiene que -según la declaración de marzo de su oficina de ortodoxia, la Congregación para la Doctrina de la Fe- el matrimonio entre personas del mismo sexo es un pecado, y Dios “no bendice ni puede bendecir el pecado: Él bendice al hombre pecador, para que reconozca que forma parte de su plan de amor y se deje cambiar por él”.En su respuesta, el grupo disidente alemán afirmó que no rechaza las bendiciones a parejas gays. “Lo hacemos en nuestra responsabilidad como pastores, que prometen a las personas en momentos importantes de su vida las bendiciones que sólo Dios da. Respetamos y valoramos su amor, y también creemos que las bendiciones de Dios están sobre ellos”, señaló la declaración de estos sacerdotes, que aseguraron que no aceptan “que una moral sexual excluyente y anticuada se lleve a cabo a espaldas de las personas y socave la labor de la atención pastoral”.Por otro lado, este grupo alemán no es el único que ha cuestionado ese decreto del Vaticano. La Iniciativa de los Sacerdotes Austriacos, una agrupación que encabeza desde 2006 un “llamado a la desobediencia” a la Santa Sede, también prometió seguir bendiciendo a las parejas homosexuales.Este movimiento disidente, también conocido como Pfarrer-Initiative, dijo en un comunicado que sus miembros “están profundamente consternados por el nuevo decreto romano que quiere prohibir la bendición” de las parejas del mismo sexo. “Se trata de una recaída en los tiempos que esperábamos que fueran superados con el Papa Francisco”, señaló. Y concluyó: “En solidaridad con tantos, no rechazaremos en el futuro a ninguna pareja de enamorados que quiera celebrar la bendición de Dios en una iglesia”.Los principales obispos de Alemania no han respaldado la protesta prevista para los próximos días y que podrá verse por internet desde cualquier parte del mundo. El obispo Georg Bätzing, presidente de la conferencia episcopal nacional, dijo que las bendiciones “no son adecuadas como instrumento de manifestaciones políticas eclesiásticas o acciones de protesta”. Pero tampoco han amenazado con disciplinar a los sacerdotes que participen. Y el Vaticano aún no ha hecho comentarios al respecto.