Ocho leones contrajeron coronavirus en un zoológico de India

Como si no alcanzara con el luctuoso estrago que causa en los seres humanos, se conoció que ni los animales están a salvo del coronavirus en la India, el segundo país del mundo más golpeado por la pandemia con récords diarios de casos.



Esto se desprende del inusual contagio de ocho leones asiáticos registrado en el el parque zoológico Nehru de la ciudad india de Hyderabad.



El descubrimiento, que impactó a los veterinarios, fue detectado tras un examen de saliva efectuado en los laboratorios del CSIR, Centro para la Biología Celular y Molecular de la ciudad.



La noticia fue difundida hoy por Rakesh Mishra, consejero del instituto de investigación.



Los responsables del zoológico hicieron saber que, luego de haber sido puestos en aislamiento, los ocho leones están en buenas condiciones de salud.



"Estamos estudiando un método para identificar el virus de las heces de los felinos, porque obtener muestras de saliva de estos animales no es una operación fácil", avisaron.



La hipótesis de los veterinarios es que los felinos fueron contagiados por los empleados del parque a los cuales fueron confiados.



Aunque la mayoría del personal está vacunada, algunos de ellos dieron recientemente resultados positivos, recogió la agencia de noticias ANSA.



Según el ministro de Ambiente del estado de Telangana, la infección no es imputable a ninguna variante del virus.



Hasta hoy, en el mundo se registraron casos de leones y tigres positivos en los zoológicos de Barcelona y del Bronx, en Manhattan, Estados Unidos.