Protestas en Colombia: La reforma tributaria es "solo la punta del iceberg"

Internacionales Las claves para entender por qué se desató la crisis en Colombia

Protestas

Reforma tributaria y otros proyectos

Las protestas populares contra la ya descartada reforma tributaria del gobierno de Colombia derivaron en la peor crisis política y social que ha enfrentado el presidente Iván Duque y dejan al menos 19 personas muertas, más de 500 heridos y 89 desaparecidos.Colombia dialogó consobre lo que está sucediendo en su país. “Nos estamos por enfrentar a la octava noche de protestas, y estos son momentos de expectativas. Se viven situaciones de tensiones porque no se sabe qué pasará en el programa del presidente”.Desde que llegó la pandemia del covid-19 a Colombia en marzo del 2020, el presidente Iván Duque empezó a transmitir un programa de televisión al que llamó ‘Prevención y Acción’.El periodista Pérez Bustos, afirmó que en Colombia desde el 2019 se desarrollan protestas en contra a las políticas del presidente Duque.La reforma tributaria que había lanzado el presidente “fue lo que desató y despertó el clamor de las personas. Pero desde el 2019 que la gente salía a la calle a protestar, en el 2020 por la pandemia, obviamente eso no sucedió, pero ya venían con malestares desde hace mucho tiempo”, dijo y agregó que “es necesario que las personas expresen lo que sienten, pero en protestas pacíficas”.Al respecto, remarcó que “son más las protestas pacíficas que hay en el país que las violentas. Los que sucede es que los hechos violentos son los que impactan”.“La reforma tributaria quedó en Stand by y será modificada con los deseos de las personas, pero es solo la punta del iceberg. Hay otras reformas, la provisional y de salud que se están conociendo y que la gente comienza a cuestionar esas políticas que viene en camino irán en contravía a las personas de clases obreras”, comentó el periodista.Los líderes de opinión “que mueven millones de personas en Colombia, esperaron un tiempo prudencial cuando asumió el presidente, y se dieron cuenta que Duque no está en sintonía con las necesidades locales y regionales del país. En los últimos 30 y 40 años, es el presidente que más movilizaciones le tocaron”.“Hay expectativas porque el presidente se está reuniendo con líderes gremiales de empresarios, el viernes va a mantener una reunión con los gobernadores, seguramente salga la consolidación de los reclamos de las personas, pero está en el ambiente, una decisión desafortunada para las personas que están protestando. Esa medida seria, la decisión de una declaración de estado de sitio”, finalizó. Elonce.com