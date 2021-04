Un soldado y su perro murieron luego de que se intoxicaran en un almuerzo

14 militares fueron víctimas de una intoxicación durante su descanso laboral. En un corral de la vereda Colorado en el municipio Puerto Salgar de Cundinamarca, Colombia, los soldados decidieron frenar su actividad laboral y decidieron almorzar arroz con pollo. El suceso terminó peor de lo que esperaban y falleció un soldado, al igual que su perro.



Las imágenes son angustiantes. Un grupo de jóvenes tirados en el piso en posición fetal mientras que sus otros compañeros piden auxilio y ofrecen baldes para que puedan vomitar. Todo comenzó una hora después del almuerzo, cuando sorpresivamente varios de ellos cayeron al piso abatidos por un fuerte dolor de estómago. A partir de entonces, un integrante del grupo comenzó a filmar y el trágico suceso quedo documentado.



Al no entender que sucedía, el militar sacó su celular y empezó a grabar. Pero los minutos pasaron y lo que parecía ser una situación cómica ya no lo era. Los jóvenes no podían levantarse del piso y gritaban del dolor. El arroz con pollo “sudado”, un clásico plato colombiano, fue lo que los intoxicó. Si bien bastantes pudieron salir ilesos, fuentes de El Tiempo indican que un mínimo de 14 militares cayó en la bolsa.



Kevin Stiven Rua Godoy, un soldado de 19 años que llevaba 17 meses cumpliendo su servicio militar, fue quien padeció los síntomas más graves de la intoxicación que acabaron con su vida. Lim Nieves, la madre del joven, llegó hasta el lugar donde se encontraba su hijo con un estado de salud muy delicado. Según ella, el Ejército no supo explicarle qué sucedió.



Las crudas imágenes fueron grabadas el 7 de abril. El joven murió, y minutos después el ejército se dio cuenta que el perro tampoco reaccionaba. Actualmente el ejército investiga la masiva intoxicación a través de la comisión científica de la Dirección de Sanidad.