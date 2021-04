Uruguay vuelve a las clases presenciales en tres etapas

El Gobierno de Uruguay anunció un programa de retorno a las clases presenciales en etapas, “un calendario gradual responsable”, según la definición de las autoridades, que comenzará el próximo lunes en escuelas rurales con docente único.



Lacalle Pou dio detalles del plan en una conferencia de prensa que brindó en la Torre Ejecutiva -sede del Gobierno- después de reunirse con el ministro de Educación, Pablo Da Silveira, y el titular de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), Robert Silva, para analizar los pasos en el área.



"Hay una bajada de casos promedio. No estamos conformes, ni tampoco con la baja de la movilidad. Si bien hay un descenso, esperamos que sea mayor. Tenemos una luz que genera esperanza y tenemos una vacunación avanzada. Estamos un escalón más abajo, no el que querríamos tener. Y por eso las medidas se extienden por lo menos hasta el 16 de mayo y la única actividad que retornamos es la educativa, en etapas", explicó Lacalle Pou.



El mandatario detalló que se comenzará la vuelta a clases desde el lunes en "distintas etapas", de forma "paulatina", con la idea de ir sumando escuelas el lunes 10 y el martes 18.



Da Silva fue el que expuso la idea de un "calendario gradual responsable", que empezará “despacito el 3 de mayo, pero únicamente con escuelas rurales unidocentes de todo el país", lo que implica a unos 6.000 alumnos.



Las autoridades de ANEP, igualmente, pueden decidir que alguna escuela no abra, o algún centro no lo haga por alguna situación puntual, detalló el sitio del diario El País.



El 10 de mayo, en tanto, se abrirán las escuelas rurales de hasta 50 niños, que no son unidocentes pero tampoco son las más grandes, y que tienen a otros 6.000 alumnos, y volverán a las aulas los cursos de 0 a 5 años tanto públicos como privados.



El 18 de mayo, finalmente, se abrirá el resto de las escuelas rurales y el primer ciclo de educación primaria (primero, segundo y tercero de escuela) en todo el país excepto en Canelones y Montevideo, donde solo se iniciará el ciclo de educación primaria en la escuelas Aprender –un programa puntual del Ministerio que busca la equidad en Educación-, escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, que "atienden la población más vulnerable".



La segunda etapa alcanzará a unos 200.000 estudiantes y la tercera a otros 112.000.



Silva advirtió que la "ausencia de presencialidad impacta al aprendizaje, y estas medidas buscan contemplar a quienes sufren de mayor manera la falta de presencialidad".



Lacalle Pou anunció además que las últimas medidas de restricciones anunciadas y que iban a terminar el sábado se extienden hasta el 16 de mayo.



“¿Alguien entiende la vida en la sociedad sin libertad responsable? Si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad, la vida en sociedad”, afirmó el mandatario.



Uruguay únicamente tomó medidas para bajar la circulación, evitar fiestas y eventos sociales y cerrar oficinas públicas. Tiene un acumulado de 193.027 contagiados, de los que se recuperaron 162.407, y sumó 2.497 muertos, según datos oficiales del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).