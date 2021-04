Pasó un año en terapia intensiva por los efectos del coronavirus

Foto 1/2 Foto 2/2 Imagen del documental

Kate Garraway, conductora del clásico ciclo británico de televisión Good Morning Britain, contó a través de un documental los 373 días en los que su marido, Derek Draper, pasó internado en un hospital. El filme de Garraway sobre el último año fue descripta por el medio británico The Guardian como una historia de “devoción y honestidad frente a la pandemia”.



El documental titulado “Encontrando a Derek” fue transmitido el pasado marzo por ITV, y explora la enfermedad de Draper y los efectos que tuvieron sobre la familia. La conductora cuenta cómo vivió estos meses y cómo fue adaptarse junto a sus hijos.



Draper fue ingresado al hospital el 30 de marzo de 2020, con muy bajos niveles de oxígeno y permaneció en coma inducido, internado en terapia intensiva.



Garraway contó que un día su pareja “tenía dolor de cabeza, entumecimiento en la mano derecha y le costaba respirar”. Por lo que llamó al médico de la familia, y este “fue contundente”, “me dijo que tenía que llamar a una ambulancia de urgencia”, afirmó la presentadora.



Mientras tanto, Garraway y los dos hijos de la familia permanecieron aislados en su casa transitando la enfermedad con síntomas leves.



En junio, Garraway contó que Draper ya no tenía Covid-19, pero todavía debía reponerse del daño que le había causado. Su cuerpo fue “universalmente afectado” por el virus, atacando sus pulmones, corazón, riñones, hígado y páncreas.

Cuatro meses después de ser internado, Draper finalmente despertó del coma. Sin embargo, su estado todavía era extremadamente grave y ni siquiera podía abrir los ojos.



En el documental, Garraway cuenta que los médicos de su marido le dijeron que era la persona más enferma que habían visto que haya logrado sobrevivir. Para septiembre, Draper se convirtió en el paciente de coronavirus con la recuperación más larga de todo el Reino Unido.



Después de más de un año en el hospital, Draper volvió a su casa a principios de abril. Aún se encuentra bajo cuidados constantes y no puede moverse y hablar por sí mismo.



Kate Garraway contó que tuvo que adaptar su casa para que sea más accesible para su esposo, quien necesita todavía estar en camilla o silla de ruedas. La conductora concluyó que “este año transcurrido cómo la experiencia más dura de su vida”.