Ecuador inició el estado de emergencia y toque de queda "con alto acatamiento"

La medida, que entró en vigencia ayer a las 20 y se prolongará hasta las 5 de la mañana del lunes, rige en 16 de las 24 provincias del país.



El diario ecuatoriano El Universal reportó que a las 20 de ayer, peatones y conductores "apurados y desesperados" se movilizaban en forma masiva por las calles y avenidas de Guayaquil.



Las autoridades establecieron puestos de control en diferentes ciudades.



Según el director del el Cuerpo de Vigilancia de la Agencia de Tránsito y Movilidad Municipal (ATM) de la ciudad, allí se les dio un espacio de media hora para que los conductores puedan llegar a sus casas.



La medida será similar en los siguientes tres fines de semana: de lunes a jueves, la restricción irá desde las 20 hasta las 5, mientras que los fines de semana el confinamiento es total.



Las provincias en estado de excepción son Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos.



En Guayaquil, los uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional eran minoría frente a la avalancha de vehículos particulares que pasadas las 20 de ayer atravesaban las calles.



Fuentes oficiales dijeron que entre los primeros 30 o 40 minutos de la medida iban a difundir los horarios de restricción, que transcurrido ese tiempo iban a empezar a retener los vehículos cuyos conductores no pudieran justificar su traslado.



La misma fuente agregó que había 31 grupos desplegados en todo la ciudad y que la policía también estaba controlando que no hubiera fiestas clandestinas o bares abiertos.



En el punto de control, varios choferes mostraron credenciales y de inmediato pudieron avanzar.



A los conductores que no puedan justificar su presencia en las calles se les procede a retener su vehículo por siete días y se suma una multa de 8 dólares de garaje por cada día, además de 50 dólares por el remolque.



Los comercios comenzaron a cerrar pasadas las 19, mientras que el tránsito empezó a saturar las principales arterias para cumplir con el horario del toque de queda.



El presidente Moreno declaró el estado de emergencia el miércoles, "ante la compleja situación epidemiológica" que atraviesa el país.



El decreto sostiene que el estado de excepción obedece al contagio acelerado y la afectación a grupos de atención prioritaria que producen las nuevas variantes de la Covid-19 y a la conmoción social debido a la saturación del sistema de salud y desabastecimiento de medicamentos e insumos para la atención de la enfermedad.



Además de la prohibición de circular, será obligatorio el teletrabajo tanto para el sector público como para el privado y las clases seguirán dictándose de manera remota.



Ecuador acumula un total de más de 371.000 contagios y 18.062 muertos por coronavirus, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. En la última jornada se detectaron 5.913 casos positivos y fallecieron 97 personas.



Télam.