Récord de casos en India, emergencia en Japón y 10 días no laborales en Rusia

El nuevo récord que registró India con 332.730 casos de coronavirus en apenas 24 horas, una nueva marca mundial desde el inicio de la pandemia, el estado de emergencia en regiones de Japón y la decisión de Rusia de decretar 10 días no laborales en mayo marcaron hoy la jornada, mientras América Latina sigue siendo una zona de multiplicación de contagios.



El número de casos positivos en India confirmó la tendencia al alza de contagios y su acelerado ritmo ya que en la jornada anterior se reportaron casi 315.000, con los hospitales desbordados y en una situación crítica ante la falta de oxígeno medicinal.



Esto elevó a 16,2 millones el número de personas contagiadas en el país desde el inicio de la pandemia, lo que lo convierte en el segundo más afectado por el coronavirus, detrás de Estados Unidos y por delante de Brasil.



Además, 2.263 personas murieron en las últimas 24 horas, otro récord que hizo trepar la cifra total a 186.920.



En Japón, en tanto, el Gobierno declaró hoy un nuevo estado de emergencia en Tokio y en otras tres regiones por un aumento de los contagios y a solo tres meses del inicio de los Juegos Olímpicos.



"Hoy decidimos declarar un estado de emergencia en los departamentos de Tokio, Kioto, Osaka y Hyogo", anunció el primer ministro Yoshihide Suga, que justificó la medida ante el rebrote de casos debido a las nuevas variantes del virus.



Al contrario que el anterior estado de emergencia, que solo requería que los establecimientos redujeran sus horarios de apertura, esta vez deberán cerrar los comercios que vendan alcohol, los grandes negocios y algunos shoppings.



"A menos que adoptemos medidas más fuertes de las adoptadas hasta ahora, no contendremos las variantes que tienen un enorme poder infeccioso", advirtió el ministro japonés encargado de la lucha contra la pandemia, Yasutoshi Nishimura en declaraciones que citó la agencia de noticias AFP.



El estado de emergencia comenzará a regir el domingo y durará por lo menos hasta el 11 de mayo.



Aunque India y Brasil se convirtieron hace tiempo en los epicentros de la pandemia, en términos absolutos, el país con más fallecidos por Covid-19 es Estados Unidos, con 570.346 decesos.



En todo el mundo, el coronavirus mató a 3.073.969 personas e infectó a 114,6 millones, según un balance a partir de cifras oficiales.



En ese contexto global y pese a registrar una baja en sus cifras epidemiológicas en los últimos días, el presidente ruso, Vladimir Putin, apoyó hoy una propuesta de la agencia sanitaria de su país para decretar 10 días no laborables en mayo, para reducir los desplazamientos y el uso del transporte público para frenar la pandemia.



La responsable del organismo, Anna Popova, sugirió al mandatario unificar los días festivos en Rusia (del 1 al 3 con motivo del Día de Trabajo y del 8 al 10 de mayo, por el Día de la Victoria que conmemora la rendición nazi en la Segunda Guerra Mundial), y de este modo hacer continuas esas vacaciones para estabilizar la situación epidemiológica, informó la agencia de noticias Sputnik.



En América Latina y el Caribe, donde la Covid-19 dejó 883.098 fallecidos, la pandemia también está batiendo récords.



Colombia reportó el máximo de muertes en un día -430- y se informó que Bogotá, Medellín y otras ciudades bordean el colapso sanitario, en tanto Ecuador anunció desde hoy toques de queda prolongados de 57 horas durante los próximos cuatro fines de semana.



El Ministerio de Salud de Paraguay, en tanto, admitió hoy que “explotan” los contagios en el Departamento Central, la provincia más importante del país, que de por sí tiene su sistema sanitario al límite, mientras que en Uruguay los fallecidos en abril ya igualan al número de muertes por neumonías de todo 2019.



Además, las 37 muertes de ayer en Unidades de Cuidados Intensivos constituyen la cifra diaria más alta en 50 años de Medicina intensiva en el país vecino,



En tanto, Brasil pudo exhibir algo de alivio porque el estado de San Pablo, el más poblado y motor económico del país, registró una baja de muertes por primera vez en ocho semanas, mientras que Rio de Janeiro flexibilizó las restricciones con la reapertura de playas durante los días hábiles.



En no pocas naciones la aparición de la nueva variante india representa otra amenaza y países como Canadá, Francia y Emiratos Árabes Unidos endurecieron sus controles a los viajeros indios o incluso suspendieron sus conexiones aéreas con ese país.



Las infecciones por coronavirus continuaron a la baja en el Reino Unido, pero los científicos alertan sobre un posible surgimiento de una nueva ola ante el avance justamente de la variante india y el plan para reabrir las fronteras para viajes internacionales desde el 17 de mayo.



En paralelo, el Ministerio de Salud de Bélgica alertó hoy sobre una saturación de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, cuyos profesionales están "exhaustos", en un momento en que el país se prepara para relajar las restricciones, según Marcel Van der Auwera, un alto cargo de la cartera sanitaria.



Nueva Zelanda, por su parte, suspendió su reciente espacio compartido de viajes con Australia por un brote de Covid-19 en este último país, anunció el Gobierno neozelandés.



A Israel le tocó dar uno de los mejores datos de la jornada: por primera vez en 10 meses no hubo muertos por coronavirus, una noticia que llega un día después de haber superado la barrera de los 5 millones de vacunados.