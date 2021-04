Covid-19: Colombia dispuso toque en varias ciudades tras aumento de muertes

Todas las ciudades de Colombia que registren una ocupación de camas de cuidados intensivos mayor al 80%, incluida Bogotá, deberán cumplir un toque de queda nocturno por dos semanas, según dispuso hoy el gobierno, que reportó 420 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, récord diario desde el comienzo de la pandemia.



Una disposición del Ejecutivo de Iván Duque obliga a “establecer restricciones nocturnas a la movilidad entre las 20 del lunes 19 de abril de 2021 hasta las 5 del lunes 3 de mayo de 2021".



Según el texto, recogido por la emisora RCN, "se permite en todo momento el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas” y “se permiten los servicios domiciliarios".



En las zonas en las que la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos supere el 85 por ciento, el toque de queda será a partir de las 18 y hasta las 5 por 15 días, y se organiza también la circulación en función del número de terminación del documento.



En Bogotá, la ocupación de amas de cuidados intensivos es del 84,2 por ciento.



El Gobierno nacional pidió además a alcaldes y gobernadores que no autoricen eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas, y "no habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile, consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos o establecimientos de comercio".



Además, prevé incrementar los controles para evitar que se realicen fiestas y reuniones en general e imponer estrictas medidas para el uso de lugares públicos como playas, costaneras y plazoletas.



"Se invita a la comunidad a practicar el autoaislamiento responsable. Si no es necesario salir de casa, permanezca junto a su familia. No salir de casa si se tienen síntomas respiratorios, si ha tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado, o si tienen una prueba positiva para Covid-19 de los últimos 14 días", sugiere la disposición.



Colombia acumulaba desde el comienzo de la pandemia 2.667.136 casos confirmados de coronavirus (14.189 en las últimas 24 horas), de los cuales 101.106 personas tenían la infección activa y 68.748 murieron por la enfermedad (420 en el último día), informó esta noche el Ministerio de Salud.