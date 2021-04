El helicóptero Ingenuity de la NASA realizó su primer vuelo en Marte

El helicóptero autónomo Ingenuity de la NASA realizó este 19 de abril su primer vuelo en Marte y se convirtió en la primera aeronave de la historia que sobrevoló otro planeta.Este dron mide 49 centímetros, en Marte pesa cerca de 680 gramos —en la Tierra serían unos 1,8 kilogramos— y funciona gracias a seis baterías de iones de litio, que se cargan gracias a una matriz solar instalada en la parte superior de su rotor.Ingenuity dispone de dos cámaras, una en blanco y negro para la navegación y otra en color, que está orientada para tomar imágenes del terreno.

A dream takes flight: The Ingenuity #MarsHelicopter has flown in the thin atmosphere of the Red Planet.



More test flights are planned for the coming days. In the future, flying robotic scouts may join new rovers and even astronauts in their explorations.