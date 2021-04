Video: avión de Segunda Guerra Mundial aterriza de emergencia en una playa

Un antiguo avión de la Segunda Guerra Mundial, que participaba de un espectáculo aéreo, realizó un aterrizaje de emergencia en las aguas poco profundas de una playa colmada por una multitud de gente. Afortunadamente, el piloto y todas las personas que estaban dentro del mar en el momento de la caída de la aeronave se encuentran sanos y salvos.En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se observa a un TBM Avenger monomotor que planea a baja altura sobre el océano en aguas poco profundas de Cocoa Beach en Florida, antes de amerizar con destreza y sin herir a nadie.De hecho, en el video se puede ver que el avión parece estar todo el tiempo bajo el control del experimentado piloto, quien trasformó lo que parecía una tragedia en un espectáculo para todos los que se encontraban en la playa.Kinley Robinson, una mujer que estaba en la playa en el momento exacto del accidente, tomó las fotografías del avión desde que escuchó que se acercaba la aeronave a baja altura hasta que amerizó y el piloto llegó a la orilla sin ningún rasguño.Todas las personas que se encontraban en la playa aclamaron al piloto por su destreza y le agradecieron por no haber herido a nadie. “Hoy ocurrió una locura. Tengo fotos del avión que se estrelló durante el espectáculo aéreo de Cocoa Beach. El piloto logró aterrizarlo en el agua sin que nadie resultara herido”, escribió Robinson en su cuenta de Twitter.Tras el incidente, la gente comenzó a saltar al agua para intentar rescatar al piloto, quien pudo salir por sus propios medios. Algunos minutos más tarde, con la ayuda de los bomberos y los socorristas, el aviador pudo llegar hasta la orilla.En su página de Facebook, los organizadores del espectáculo aéreo explicaron que el avión tuvo una dificultad técnica. “El TBM Avenger que participaba en el desfile de pájaros de guerra tuvo un problema mecánico y el piloto pudo aterrizar el avión cerca de la orilla. El personal de rescate acudió inmediatamente al lugar y el piloto se encuentra bien”, aseguraron.El TBM Avenger es un bombardero torpedero que fue utilizado por la marina norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Según el sitio web de Cocoa Beach Air Show, el avión del incidente fue sometido a una extensa restauración antes de volver a volar el año pasado.Después de su retiro de la marina, la aeronave se utilizó, desde 1956 a 1964, como bombardero contra incendios por el Servicio Forestal estadounidense en la ciudad de Davis, ubicada en el estado de California. Y según el sitio web Valiant Air Command, el “pájaro de guerra” también se utilizó como bombardero contra incendios por la Comisión Forestal de Georgia.La misma página informó que el TBM Avenger, de 1945, fue restaurado durante 18 años para volver a volar como un bombardero torpedero de época en enero de 2020.Bryan Lilley, presidente del Salón Aeronáutico, comparó el incidente con el aterrizaje de emergencia que realizó el piloto Chesley “Sully” Sullenberger en las aguas heladas del río Hudson de Nueva York, en el año 2009, cuando los dos motores del vuelo 1549 de US Airways quedaron inutilizados por el impacto de una bandada de pájaros y las 155 personas que iban a bordo sobrevivieron por la milagrosa maniobra del piloto.“Vi el video del accidente y me hizo pensar en lo que hizo Sully en el río Hudson. Fue increíble la habilidad que demostró este piloto”, aseguró Lilley sobre el amerizaje de Cocoa Beach.