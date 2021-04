El Atlético Madrid goleó a Eibar y estiró la ventaja sobre el Real

Posiciones

Atlético de Madrid, el equipo de Diego Simeone, goleó este domingo a Eibar por 5 a 0, como local, con una gran actuación de Ángel Correa, con dos tantos y una asistencia, y estiró la ventaja sobre Real Madrid que no pasó del empate sin goles ante Getafe.El rosarino convirtió los primeros dos tantos del equipo del "Cholo" y luego asistió a Marcos Llorente, también autor de un doblete, para el 3 a 0 parcial.El belga Yannick Carrasco completó la goleada del "Aleti" en el estadio Wanda Metropolitano que le asegura terminar la fecha en lo más alto de la tabla de posiciones.Luego de una derrota y un empate, el equipo de Simeone volvió al triunfo y con 70 puntos le sacó tres de ventaja a Real Madrid que igualó sin goles como visitante ante Getafe.Barcelona, flamante campeón de la Copa del Rey que postergó su compromiso, quedó a cinco unidades del "Atleti".Eibar, con Esteban Burgos como titular, está último con 23 unidades.En su sexta temporada en Atlético de Madrid, Correa convirtió su primer doblete en el club y suma seis tantos en el campeonato.El ex San Lorenzo no convertía desde el 13 de febrero cuando marcó en la victoria sobre Granada (2-1) de la fecha 23.En el inicio del domingo, Osasuna derrotó a Elche por 2 a 0, como local.Facundo Roncaglia y Ezequiel Chimy Ávila fueron suplentes e ingresaron en el ganador, mientras que Paulo Gazzaniga, Lucas Boyé, Iván Marcone y Emiliano Rigoni (luego reemplazado por Pablo Piatti) jugaron desde el inicio en Elche, que se hunde en zona de descenso.Luego, Sevilla, con Marcos Acuña, Alejandro Gómez y Lucas Ocampos (después salió por Franco Vázquez) como titulares, consiguió una gran victoria en San Sebastián contra Real Sociedad por 2 a 1.El equipo andaluz se afianza en el cuarto puesto con 64 puntos, apenas uno menos que Barcelona y a dos de Real Madrid.En otro partido, el mediocampista Rodrigo Battaglia fue el héroe de Alavés ya que con su golazo a cinco minutos del final venció a Huesca por 1 a 0, como local, y logró salir de la zona de descenso.Otros resultados: Cádiz (Jeremías Ledesma y Marcos Mauro) 0-Celta (Facundo Ferreyra y Augusto Solari) 0; Betis (Guido Rodríguez) 2-Valencia 2; Levante 1-Villarreal (Juan Foyth) 5.Atlético de Madrid 70 puntos; Real Madrid 67; Barcelona 65; Sevilla 64; Betis 48; Real Sociedad 47; Villarreal 46; Granada 39; Levante y Celta 38; Athletic de Bilbao y Osasuna 37; Cádiz 36; Valencia 35; Getafe 31; Alavés, Huesca y Real Valladolid 27; Elche 26; y Eibar 23.