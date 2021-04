Alemania: casi 70 detenidos en violentas protestas contra nuevas restricciones

Manifestantes se enfrentaron este domingo con la policía de Berlín durante una protesta contra las restricciones impuestas por el coronavirus en Alemania, y 69 personas fueron detenidas por agredir a los agentes o no usar tapabocas ni respetar la distancia social.



Cerca de 500 personas se congregaron ante la sede del Ministerio de Salud en la capital de Alemania para protestar contra las medidas de confinamiento y las limitaciones de reunión y actividad comercial, informó la Policía de Berlín en un comunicado.



La manifestación se realizó el mismo día que las máximas autoridades del país homenajearon a los más de 80.000 habitantes de Alemania que han muerto de coronavirus desde el inicio de la pandemia.



Parte de los participantes de la protesta no se habían cubierto la boca y la nariz y no se respetaba la distancia de seguridad, prosiguió la nota policial dada a conocer por la agencia de noticias DPA.



A pesar de las peticiones de la policía a los organizadores de la marcha para que se cumplieran las normativas, los asistentes siguieron sin observarlas, por lo que comenzaron los arrestos de las personas sin mascarilla o que se negaban a separarse por seguridad.



Parte de los asistentes atacaron a los policías para intentar liberar a los arrestados y hay varios heridos, incluido un agente que recibió una patada en el pecho, dijo la policía berlinesa.



La fuerza agregó que se abrieron expedientes penales contra 24 personas por agresión, intento de liberar a detenidos, insultos o incumplimiento de las medidas para evitar contagios de coronavirus. Unos 880 policías participaron de la operación.