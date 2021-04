Escuela de España cambió las aulas por la playa para evitar casos de covid-19

Después de un año de aprendizaje a distancia y aulas socialmente distanciadas, una escuela de la región española de Murcia está tratando de combinar aire puro y una nueva forma de enseñar.



Fuera de la escuela Félix Rodríguez de la Fuente, los niños con máscaras se sientan frente a una pizarra portátil en filas de escritorios verdes cuidadosamente espaciados en las orillas arenosas de la Playa de los Nietos.



Las lecciones son parte de un proyecto más amplio conocido como “Aire Limpio”, que tiene como objetivo crear una mejor calidad del aire para los niños durante la pandemia COVID-19, incluso a través del aprendizaje al aire libre.



Los maestros comienzan a preparar la playa a las 8 a.m. En las lecciones de 20 minutos participan ocho clases y los grupos rotan por las diferentes áreas.



Los niños de la escuela tienen entre 3 y 12 años y permanecen en sus burbujas de clase. Hasta el momento no se han reportado casos de coronavirus.



“¡Me encanta ir a la playa!”, dijo Antonio Fernández, de 9 años. “Prefiero estar en la playa porque me siento más relajado y cómodo”.



Luz, de 10 años, dijo: “(Esto es) muy bueno porque estoy con mis amigos, estoy en la playa. Me encanta la playa. En verano siempre vengo aquí a nadar todos los días y me encanta la arena”.



Y no es solo el entorno de la playa. Los miembros de una asociación de vecinos cercana han dado vida a la época romana vistiéndose de soldados, y los pescadores locales han mostrado a los niños sus redes y explicado de dónde viene su cena.



“Los pescadores enseñaron a los alumnos a pescar y mostraron cómo ellos mismos han podido alimentarnos en tiempos de pandemia”, dijo el director Alfonso Vera.