Francia impondrá cuarentena de diez días a viajeros que lleguen de la Argentina

Autoridades de Francia determinaron que los viajeros provenientes de Argentina, al igual que de Chile, Brasil y Sudáfrica, deberán cumplir una cuarentena de diez días, en medio de la preocupación para contener la expansión de contagios con nuevas cepas de coronavirus Covid-19.



Así lo anunció este sábado el gobierno de Francia, que, después de suspender los vuelos desde Brasil, decidieron mantener los arribos desde la Argentina, Chile y Sudáfrica, aunque pasajeros y tripulantes deberán cumplir cuarentenas de diez días, en tanto que se endurecerán las penas para que esa condición sea respetada.



La medida se aplica mientras las autoridades galas estudian una desescalada del confinamiento en la que se mantiene a la población que comenzará a mediados de mayo, con la reapertura de comercios no esenciales y algunas instituciones culturales, indicó el sitio DW.



Horas antes, el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal había explicado que si se tomó esa decisión es porque Brasil es "el país donde la situación es más preocupante para nosotros".



Ahora de lo que se trata es de "construir un marco más robusto", algo que se está analizando con otros países -que no citó-, para presentar las medidas que se aplicarán "a comienzos de la semana próxima".



Insistió en que "lo importante es que se pueda controlar" esa cuarentena, que por ahora es un simple compromiso que se suscribe al llegar al aeropuerto desde destinos de fuera de la Unión Europea.



Attal, por el momento, no brindó precisiones para las fechas de la desescalada, más allá de confirmar que empezará a mediados de mayo, y que antes de eso los alumnos volverán a los centros escolares, los de primaria desde el 26 de abril y los de secundaria desde el 3 de mayo.



La reapertura de "ciertas terrazas y ciertos lugares de cultura" desde mediados de mayo podría hacerse de forma diferenciada, en función del nivel de incidencia epidémica en cada territorio. (NA)