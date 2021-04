Perú: escrutinio final confirma balotaje presidencial entre Castillo y Fujimori

Con estos resultados publicado hoy por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Castillo y Fujimori quedaron oficialmente confirmados, entonces, como rivales para el balotaje del 6 de junio que definirá quién conducirá el país tras varios años de inestabilidad políticas y en medio de la actual crisis económica y epidemiológica.



Procesado el 100% de las actas, el sindicalista de izquierda logró el 19,099% de los votos en todo el país, en tanto Fujimori recibió el 13,368%, con lo que relegó las pretensiones de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, que sumó el 11,699% y de Hernando de Soto, de Avanza País, que reunió un 11,593%.



La actualización de cifras detalló, además, que Yonhy Lescano, de Acción Popular, alcanzó el 9,101%; Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, un 7,860%; y César Acuña, de Alianza para el Progreso, un 6,034%, según reportó la agencia de noticias estatal Andina.



Las actas electorales contabilizadas corresponden a las 86.488 mesas de sufragio que fueron activadas en los comicios del domingo.



La oficialización de los resultados operó de hecho como un rechazo a la aspiración de RP de que se haga un recuento de actas y la fuerza evalúa ahora acudir a otras instancias.



El parlamentario electo por RP Jorge Montoya aseveró que la ONPE denegó la solicitud de su agrupación.



"Sí, se ha recibido una comunicación de la ONPE diciendo que deberíamos dirigirnos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que lo vamos a hacer. En pocas palabras ha dicho que no es su competencia", declaró el dirigente al diario La República.



Montoya adelantó que si JNE rechaza la solicitud de recuento, el partido iría a instancias internacionales.



Mientras, Castillo siguió con su ronda de declaraciones, esta vez para pedirle a la ciudadanía que lo ayude a adoptar "el camino correcto" y se quejó de que lo señalen como "terrorista" por su presunto vínculo con el Movadef, señalado como el brazo político de la guerrilla Sendero Luminoso.



"Ayúdenme a tomar un camino correcto en el país, una lucha hecha lágrimas. Si es que salimos de la casa y no volvemos es porque hay una total indiferencia del Estado. Yo tengo una familia. ¿Cómo crees que se siente uno? ¿Cómo crees que se va a su cama una hija, una esposa, unos padres, cuando te tildan de terrorista, lo cual no eres? Te tildan de esto, de otra cosa? Yo solamente quiero ordenar y salvar al país", aseguró Castillo.



Lamentó además que en Perú pareciera que "hubiera una nación dentro de otra", y prometió defender "al país de los que no tienen pan, educación, salud, de los que no son corruptos, de los que necesitamos que la riqueza del país sea para los peruanos".



El candidato de PL se preguntó cómo es posible que haya ciudadanos que "luchan por sus necesidades más básicas en un país tan rico como Perú".



"¿Dónde está el Estado? Tienes al lado personas millonarias que tienen mansiones. Se han hecho dueños de todo. Se han hecho dueños hasta de la dignidad de la población. Y eso tiene que terminar. Acá nadie está amenazando a nadie. Simplemente es una situación de dar al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo", agregó.



Télam.