Turquía prohíbe criptomonedas y golpea a Bitcoin, que cae 4% hasta los u$s60.000

En una ley publicada este viernes, el banco central dijo que las criptomonedas y otros activos digitales basados en la distribución de tecnología más avanzada no podían ser usados, directa o indirectamente, en el pago de alimentos y servicios.



La decisión podría estancar el mercado de criptomonedas de Turquía, que ha ganado impulso en los últimos meses porque los inversores se han sumando a la remontada global del bitcoin, buscando enfrentar la depreciación de la lira y una inflación que alcanzó el 16% el mes pasado.



Los volúmenes de comercio de criptomonedas en Turquía alcanzaron 218.000 millones de liras (u$s27.000 millones) desde inicios de febrero hasta el 24 de marzo, frente a poco más de 7.000 millones de liras en el mismo período de 2020.



Hace unos días, la máxima cotización de BTC coincidió con el inicio de la cotización en la Bolsa de Nueva York de Coinbase, una de las mayores plataformas de cambio de criptomonedas.



De acuerdo con los sitios de cotizaciones, el BTC llegó a cotizar a u$s 63.742, el valor más alto en su historia y un 5,5% arriba respecto a la jornada previa.



Con ese récord, el valor del Bitcoin marcó un crecimiento de 464% frente a los u$s 11.200 de fines de 2019, y de 126% desde el inicio de 2021 cuando cotizaba a u$s 28.000.



Algunos analistas atribuyeron el incremento en el valor de la criptomoneda a la noticia del listado de Coinbase en el índice Nasdaq, lo que marcará un hito al ser la primera empresa de intercambio de criptoactivos en Wall Street.



"Es una señal importante, ya que indica que cada vez es más improbable que los reguladores decidan mostrarse más duros con el sector", comentaron.



También influyeron los temores por inflación en los Estados Unidos, la demanda de inversores tradicionales por Bitcoin así como la adopción de grandes bancos y fondos como JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Blackrock, que anunciaron en los últimos días que ofrecerán a sus clientes la posibilidad de comprar fondos especializadas en criptomonedas a sus clientes.



La baja de este jueves arrastra también a la gran mayoría de criptomonedas alternativas, las denominadas "altcoins", que registran caídas, como Ethereum (ETH), segunda mayor criptomoneda del mercado, y Litecoin (LTC).



Ámbito.com.