Reino Unido: disminuyen casos de coronavirus pero preocupa la cepa sudafricana

El porcentaje de personas que dan positivo por coronavirus continúa disminuyendo en todo el Reino Unido desde fines de febrero, según la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), pero preocupan a las autoridades sanitarias británicas los casos de la variante sudafricana detectada en los últimos días.



Según la ONS, hasta el 10 de abril una de cada 500 personas estaba infectada con coronavirus, una cifra equivalente a la de principios de septiembre pasado antes de que volvieran a dispararse los casos nuevamente después de la primera ola de la pandemia.



En la mayoría de las regiones el panorama es similar y en los distintos grupos de edad, a pesar de los temores de un aumento tras la reapertura de las escuelas, no hay señales de un aumento de las infecciones en los niños en edad escolar.



La ONS aclaró que estas cifras no contemplan la reapertura de las tiendas, restaurantes y bares. No obstante, el organismo consideró que a pesar de la protección que brindan las vacunas, los casos siguen siguen siendo altos.



Mientras que un total de 600 personas en el Reino Unido contrajeron la variante del coronavirus sudafricano, según muestran nuevas cifras. Esta semana se informaron 56 casos más y aunque el departamento de salud (PHE) no ha proporcionado un desglose geográfico de dónde están específicamente, dijo que hay 524 casos en Inglaterra.



También se detectó en el Reino Unido la nueva nueva variante identificada por primera vez en India, que presenta una doble mutación, que podrían ser motivo de preocupación, según alertó un experto.



En total, se encontraron 77 casos de la cepa conocida como B1617, en todo el país, 73 en Inglaterra y cuatro en Escocia, en los días previos al 14 de abril, de acuerdo las cifras que reveló el PHE.



Paul Hunter, profesor de medicina de la Universidad de East Anglia, dijo que el descubrimiento podría ser motivo de gran preocupación, porque la cepa presenta dos mutaciones combinadas en el mismo virus, lo que genera temores de que pueda ser más infecciosa o resistente a las vacunas.



Según Hunter, esta doble mutación "podría ser mucho más problemática que las variantes sudafricana y brasileña que solo tienen una mutación", dijo al diario The Guardian.



Se cree que la variante está desempeñando un papel en el fuerte aumento de la epidemia en la India que alcanzó este viernes más de 217.000 nuevos casos.



El jueves, el Reino Unido registró otras 30 muertes, casi la mitad respecto al mismo día de la semana pasada, cuando se informaron 53 decesos, lo que eleva el número total de fallecimientos a 127.191.



Un total de 32.444,439 personas ya han recibido una primera dosis de la vacuna contra el coronavirus hasta el 15 de abril, mientras que más de 8,5 millones ya tienen una segunda dosis.