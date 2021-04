Veganos quieren que se prohíban las masitas con formas de animales

Las galletas con forma de animales son algunos de los dulces más icónicos de nuestra infancia, pues eran infaltables en cualquier fiesta infantil y hasta el día de hoy, incluso muchos la siguen consumiendo. Sin embargo, en Francia, al parecer quieren prohibirlas para siempre del mercado.



La ONG 'Vegan Sociaty', que impulsa el estilo de vida vegano, asegura que estas galletas "incentivan el sentimiento de superioridad hacia otros seres vivos". Por lo que no buscan su prohibición por los ingredientes que contiene, sino por la forma que tiene la golosina.



“El consumo de galletas de animales reitera a los niños su acceso privilegiado al mundo natural, y a todos los animales, ya que los convierte en subordinados. Al poder ‘recolectar’ animales, manipularlos y comerlos, se resaltan las nociones de supremacía humana sobre otras especies”, dijo Corey Lee Wrenn, una eco-feminista y profesora titular de sociología en la Universidad de Monmouth (Kent).



La docente también comentó que su justificación también aplica para las gomitas de ositos y gusanos de caramelo.



Ahora bien, muchos plantean un problema: ¿para qué excluir las galletas con forma de animal si no contienen ingredientes de origen animal? Según la docente, esta medida se aplicaría a todos los alimentos con forma animal.



"Entiendo el razonamiento detrás de esto, pero si continúan a este ritmo, supongo que no quedaría nada sin prohibir".



La petición de la asociación parece descabellada, pero no podemos olvidar en que hace unos años PETA logró convencer a un conocido fabricante de galletas de animales para que eliminase de su embalaje unos dibujos que representaban a varios animales retenidos en jaulas. Veremos en qué queda esta historia, pero parece que tendría más apoyos de los que podría parecer entre la comunidad vegana.