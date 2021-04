Coronavirus en el mundo: aumentan los casos y las restricciones

Países de América, Asia y Europa continúan extremando las restricciones para intentar frenar la circulación del coronavirus, con medidas que van desde cierres totales nocturnos o suspensión de actividades de esparcimiento en lugares cerrados hasta el confinamiento de múltiples ciudades durante los fin de semana.



En un esfuerzo de India por detener el alarmante aumento de los contagios de Covid-19, la ciudad de Bombay y varios regiones del circundante estado de Maharashtra, el más afectado por la pandemia, impondrán estrictas restricciones durante 15 días a partir de hoy.



El ministro principal del estado, Uddhav Thackeray, precisó que la mayoría de las industrias, lugares públicos, tiendas y establecimientos permanecerán cerrados desde las 20 de hoy, excepto los servicios esenciales como tiendas de comestibles y bancos, según replicó la cadena BBC.



India, el segundo país con más casos de coronavirus, tras Estados Unidos, registró más de 180.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, y un tercio de ellas en Maharashtra.



Otros países asiáticos registraron récord de casos y muertes por Covid-19.



Un caso es Irán, que anunció el sábado pasado un nuevo cierre en 23 de las 31 provincias, y marcó un pico de 25.882 casos en la víspera, superando por primera vez las 25.000 diarias desde el inicio de la pandemia, y 300 muertes, informó hoy la vocera del Ministerio de Salud, Sima Sadat Lari.



En el vecino Pakistán, el Ministerio de Salud informó que durante el último día hubo 4.681 contagios por coronavirus y 135 muertes, la cifra más alta desde junio de 2020.



En medio de una lenta campaña de vacunación y tras el aumento de movilidad durante el fin de semana pasado, Corea del Sur notificó que en el último día se registraron 731 casos de Covid-19, la cifra más alta de los últimos 90 días, mientras que el funcionario del Ministerio de Salud, Yoon Taeho, llamó a rediscutir la posibilidad de establecer restricciones y distanciamiento social durante los próximos días, según la agencia Yonhap.



Tailandia, por su parte, reportó más de 1.335 nuevas infecciones, estableciendo otro récord diario que suma presión sobre el Gobierno para acelerar una campaña de vacunación casi inexistente y controlar la curva de contagios.



En simultáneo, en América también hubo un endurecimiento de normas: las cuatro principales ciudades colombianas de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Santa Marta deberán confinarse el fin de semana para frenar un "tercer pico" de contagios de coronavirus, comunicó hoy el presidente Iván Duque.



Mientras tanto, el estado brasileño de San Pablo está a pocos días del colapso de sedantes y otros fármacos necesarios para intubar sin dolor a los pacientes de terapia intensiva víctimas de Covid-19 y reclamó un urgente envío de remedios al Ministerio de Salud federal, informaron hoy fuentes oficiales.



Al mismo tiempo, y a pesar de ser uno de los países con más vacunados per cápita del mundo, Chile vive una creciente crisis en su sistema hospitalario, con más de 95% de ocupación de camas críticas a nivel nacional, solo 150 libres, y más de 1 millón de casos confirmados de los cuales casi 25.000 fallecieron a causa del coronavirus.



En Europa, Polonia anunció la extensión hasta el 25 de abril del cierre de instituciones culturales, discotecas, centros comerciales y lugares que vendan comida preparada, y hasta el 3 de mayo de hoteles, en medio de una fuerte presión del sistema sanitario que registra 34.000 personas internadas con la enfermedad, como consecuencia del aumento de los contagios.



En Alemania, donde desde finales de 2020 están cerrados los restaurantes, bares, clubes, gimnasios, centros culturales y lugares de ocio para frenar los contagios, aunque con bajo acatamiento en algunas regiones, el Instituto Robert Koch reportó 21.693 contagios de Covid-19 y 324 muertes en las últimas 24 horas, según replicó la agencia Europa Press.



Allí se dará otra vacuna a menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca, tras restringir su uso a dicho grupo.



Dinamarca, por su parte, se convirtió en el primer país en descartar definitivamente la vacuna de AstraZeneca por sus efectos secundarios.



Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud recomendó hoy seguir aplicando las vacunas de AstraZeneca y aseguró que el fármaco desarrollado por el laboratorio sueco británico y la Universidad de Oxford está bajo revisión por su posible vinculación con casos excepcionales de coágulos sanguíneos, informó la agencia AFP.



Asimismo, el presidente de México, Andrés López Obrador, anunció que recibirá una dosis de este fármaco y confirmó que continuará siendo aplicado allí porque no registran problemas como los de otros países.



La vacuna contra el coronavirus del laboratorio Johnson & Johnson (J&J) también está en el ojo de la tormenta y, luego de que Estados Unidos suspendiera su aplicación por su posible relación con la formación de coágulos sanguíneos en al menos seis personas, el Gobierno de Sudáfrica también interrumpió su administración.



Francia, en cambio, continuará aplicándosela a los mayores de 55 años.



En tanto, en Estados Unidos esta suspensión de J&J no tendrá "ningún impacto significativo en la aceleración de las vacunaciones semanales", sostuvo hoy el coordinador del equipo de respuesta Covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, de cara al objetivo del mandatario Joe Biden de aplicar al menos 200 millones de dosis para finales de abril.