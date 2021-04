Facebook: podrán pedir a junta de supervisión eliminación de "contenido dañino"

La medida amplía los alcances que se atribuía esta Junta que era sólo la de revisar la eliminación de contenidos tanto de Facebook como de Instagram.



La referida Junta creada por Facebook comenzó a funcionar el año pasado y emitió sus primeras decisiones en enero, recordó la agencia AFP.



"Permitir que los usuarios pidan la eliminación de contenidos en Facebook es una expansión significativa de las capacidades de la Junta de Supervisión", comentó Thomas Hughes, director de administración de la Junta.



También opinó que "la Junta se creó para garantizar que Facebook tome por sí solo menos decisiones sobre temas importantes de contenido y que se tomen mejores decisiones a través de un proceso "independiente y transparente" que trabaje para salvaguardar los derechos humanos y la libertad de expresión".



Los usuarios que sientan que comentarios, fotos, videos, declaraciones o contenidos compartidos de Facebook e Instagram no deben permanecer en línea podrán apelar al panel para que decida sobre su retirada.



La Junta de Supervisión establecerá un protocolo que incluye la protección de privacidad para los usuarios que presenten solicitudes de eliminación.



Emily Bell, directora del Centro Tow de Periodismo Digital de la Universidad de Columbia, consideró que el cambio anunciado significa "una escalada muy grande en las atribuciones de la Junta de Supervisión" y podría colocar a Facebook al borde de convertirse en una empresa de medios.



"Esto es lo que hace una empresa de medios impulsada por las noticias, y esto es lo que es Facebook. (Su director ejecutivo, Mark) Zuckerberg no puede hacerlo él mismo, ni tampoco su junta directiva ni sus altos ejecutivos", dijo Bell en Twitter.



"Así, la Junta de Supervisión se convierte en los hechos en la junta editorial", indicó.



Jo Lukito, profesor del Centro de Interacción con los Medios de la Universidad de Texas, dijo que no está claro si Facebook se verá abrumado por una avalancha de solicitudes para eliminar contenidos.



"La Junta de Supervisión de Facebook carece de la infraestructura para manejar lo que probablemente será un gran flujo de casos", indicó.



"Dada la falta de transparencia y consistencia de Facebook cuando trata varios casos de desinformación, no está claro si esta expansión de las atribuciones de la Junta de Supervisión garantizará realmente que la información errónea se elimine sistemáticamente de la plataforma", agregó.



La Junta de Supervisión está revisando decenas de miles de casos, incluida la decisión de Facebook de prohibir al expresidente estadounidense Donald Trump.



Télam.