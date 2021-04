Francia suspendió todos sus vuelos con Brasil por la variante del coronavirus

Francia, el país europeo con más casos de coronavirus, informó hoy que suspendió "hasta nuevo aviso" todos sus vuelos con Brasil debido a las inquietudes generadas por la variante del virus que circula en el gigante sudamericano, uno de los epicentros mundiales de la pandemia.



"Constatamos que la situación se agrava y hemos decidido, por lo tanto, suspender hasta nuevo aviso todos los vuelos entre Brasil y Francia", afirmó el primer ministro, Jean Castex.



Hasta ahora, los viajeros procedentes de Brasil, al igual que de otros países, debían presentar un test PCR negativo para poder entrar a Francia, además de comprometerse a aislarse durante siete días.



Pero las autoridades resolvieron suspender los vuelos en vista de la situación sanitaria en Brasil, con más de 13,5 millones de casos y casi 360.000 muertes y que no cesa de agravarse desde febrero debido a la aparición de una nueva variante del virus, conocida como P1, considerada más contagiosa y peligrosa.



La cancillería brasileña dijo que ese tipo de restricciones adoptadas por algunos países debido a las nuevas variantes del coronavirus "han afectado no solo a Brasil, sino también a países como Reino Unido, Sudáfrica y Japón", según la agencia de noticias AFP.



"Se trata del mismo criterio que justifica la prohibición, actualmente vigente, e ingreso a Brasil de vuelos procedentes de Reino Unido y Sudáfrica", agregó.



Aunque en Francia esta variante sigue siendo minoritaria (menos del 5% de los contagios), los profesionales de salud alertan desde hace unos días de la propagación de esta cepa y la oposición exigía que el gobierno interrumpiera los vuelos con el país sudamericano.



"No podemos tomar a la ligera la variante brasileño", estimó el martes el jefe de los servicios de enfermedades infecciones de un hospital de París, Gilles Pialoux.



Esta cepa, que apareció en el estado Amazonas preocupa sobre todo debido a su resistencia a las vacunas contra el coronavirus.



Aunque todavía se dispone de pocos datos sobre la variante brasileña, varios estudios in vitro de la de Sudáfrica muestran este riesgo.



Francia, que volvió a un confinamiento nacional parcial desde el 3 de abril y roza las 100.000 muertes por Covid, ha registrado un fuerte aumento de contagios, que superan los 5,1 millones.