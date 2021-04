Murió Edwin Aguilar, quien dibujó a “Los Simpson” durante más de dos décadas

Edwin Aguilar, quien fue uno de los dibujantes de la serie estadounidense “Los Simpsons” por más de dos décadas, falleció el pasado sábado 10 de abril a causa de una trombosis cerebral de acuerdo con sus familiares.



Originario de Intipucá, San Miguel, El Salvador, se convirtió en asistente de director de la serie animada más popular de la cadena Fox. Edwin migró con tan solo con 9 años de edad, cruzó la frontera con la finalidad de reencontrarse con su familia que vivía en Estados Unidos.



En compañía de sus hermanos se estableció en la ciudad de Los Ángeles, California, en donde tuvo la oportunidad de seguir su sueño para convertirse en caricaturista. Estudió ilustración en el Art Center of Design de Pasadena, California. Posteriormente ganó una beca para cursar la especialización de animación en el Bridges Visual Institute de Santa Mónica.



Inició su carrera como asistente de animación para la empresa Graz Entertainment, dedicada a la realización de programas animados para un público infantil. Ingresó cuando la compañía tenía el proyecto de Transformers y GI-Joe, por lo que el salvadoreño ganó experiencia en la animación de programas televisivos.



Posteriormente buscó una oportunidad en la productora Hanna-Barbera Productions Inc, que es reconocida por sus caricaturas como Tom y Jerry, Los supersónicos y Los Picapiedra. Edwin Aguilar colaboró en la empresa cuando se producían capítulos de “Pebbles y bam bam”, una precuela de Los Picapiedras en donde la caricatura relataba las aventuras que vivía la hija de “Pedro Picapiedra”.



Aguilar formó parte del equipo de caricaturistas que colaboraron con Charles Martin “Chuck” Jones, quien fue uno de los animadores y guionistas más reconocidos de Warner Brothers. En una entrevista para la agencia EFE, Edwin relató la ocasión en la que se entrevistó con “Chuck” para que le diera la oportunidad de trabajar con él, en aquella cita le contó sobre su niñez y su gusto por sus caricaturas.



“En el primer almuerzo con Chuck Jones le conté que en mi niñez en El Salvador dibujaba al conejo ‘Bugs Bunny’ y al ‘Pato Lucas’ viéndolos dentro de corcho latas de botellas de sodas que coleccionaba”, comentó.



En esa misma entrevista reveló que su sueño desde pequeño fue el de convertirse en un animador o caricaturista, ya que en su infancia en El Salvador está marcada por sus diseños que creaba imitando el estilo de los Looney Toons.



Aguilar fue el primer latino en trabajar en series animadas como los Looney Toons, cortometrajes de “Bugs Bunny” entre otros más. Nunca negó su país de origen y se mostraba orgulloso de sus raíces latinoamericanas.



“Los Simpsons” salieron al aire en 1989 bajo la cadena de Fox -hoy bajo el nombre de Star-. La serie fue creada por Matt Groening. Cuando el salvadoreño se enteró de dicho proyecto se dirigió con los encargados de la programación para que le dieran la oportunidad de realizar el examen a lápiz de los personajes.



La prueba consistía en dibujar a los personajes protagónicos de la serie, con el talento de Aguilar el examen no significó ningún reto, fue así como a la par del estreno de la caricatura de comedia se integró al equipo de animación que le dio vida a Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y al resto de los ciudadanos de Springfield.



Aguilar falleció a la edad de 48 años, parte de su vida privada destaca que contrajo matrimonio y tuvo tres hijos, los dos primeros ya son unos adultos mientras que el último tiene tres años de edad.