Sábado 10 de Abril de 2021

Se conoció el último deseo del Príncipe Felipe antes de morir

Si bien hasta ahora no han trascendido detalles de su muerte, una fuente de la realeza británica reveló a The New York Post que el príncipe pudo cumplir el último deseo que tuvo en vida: morir en el Castillo de Windsor.