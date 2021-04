Tras su muerte, Felipe de Edimburgo no tendrá funeral de Estado

Aunque el consorte de la Reina tiene derecho a un funeral de Estado en toda regla, el Príncipe Felipe insistió en vida en que no quería provocar "el jaleo" de un velatorio en Westminster.En vez de ser depositado en la Abadía de Westminster, el Duque de Edimburgo reposará en el Palacio de St. James, donde estuvo el féretro de la Princesa Diana varios días en 1997 antes de sus funerales. Algunos medios señalan que el público no tendrá acceso al lugar.Respecto a los funerales, se celebrarían en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. No asistirían jefes de Estado y personalidad mundiales, fuera de algunos dirigentes de países de la Commonwealth. El funeral estará abierto solo a familiares y amigos personales del Duque de Edimburgo, además de ese pequeño número de jefes de Estado.Aunque muchos consortes de reyes ingleses están enterrados en Westminster, el deseo de tener un "funeral más modesto" llevará probablemente a que los restos del Duque de Edimburgo sean depositados en los jardines de Frogmore, en la propiedad del Castillo de Windsor. Estará bien acompañado, porque en un mausoleo que se levanta en ese lugar están enterrados la Reina Victoria y el Príncipe Alberto.Se estima que la Reina Isabel II guardará un luto oficial completo de ocho días por su marido.