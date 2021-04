Cumbre climática en Escocia: Greta Thunberg no asistirá como forma de protesta

La joven activista contra el cambio climático, Greta Thunberg, no participará de la conferencia sobre el clima COP26 de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow, en protesta por la distribución desigual de las vacunas anticovid, que margina a los países con menos recursos.



"Debido a la distribución extremadamente desigual de las vacunas, no acudiré a la COP26 si la situación continúa como hasta ahora", indicó en su cuenta de la red social Twitter.



Thunberg, de 18 años, pidió al gobierno británico que retrase de nuevo la COP26, ya postergada una primera vez debido a la situación sanitaria, si este acceso desigual a las vacunas entre los diferentes países no permite una presencia equitativa de los participantes y militantes, informó la agencia de noticias AFP.



La joven, líder del movimiento "Fridays for Future" (Viernes por el futuro) y promotora de las huelgas escolares por el clima, pidió a los países ricos que compartan sus dosis con las personas que viven en lugares con más riesgo y menos recursos "antes que comenzar a vacunar a los jóvenes que gozan de buena salud". Retrasar la cumbre "Si esto no es posible, sugiero retrasar (la COP26) para que todo el mundo pueda participar en las mismas condiciones", dijo, citada por la agencia de noticias AFP.



La militante, sin embargo, no descarta cambiar de opinión si la distribución de las vacunas mejora.



"Por supuesto que me encantaría participar en la COP26, pero solo si todo el mundo disfruta de las mismas condiciones", insistió.



La COP26, retrasada un año, se celebrará del 1 al 12 de noviembre en Glasgow, en Escocia.