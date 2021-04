Uruguay extiende la "no presencialidad" en escuelas hasta el 3 de mayo

Lacalle Pou dio una conferencia de prensa tras reunirse con el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para analizar el cuadro sanitario, que encuentra al país entre los que más contagios tuvo en los últimos días.



"Desde mi punto de vista las medidas son suficientes si se cumplen. Se va a continuar con la no presencialidad en escuelas hasta por lo menos el lunes 3 de mayo", dijo Lacalle Pou.



Adelantó además que la semana próxima los ministros de Economía, Azucena Arbelenche, y Trabajo, Pablo Mieres, analizarán la implementación de medidas para otros sectores, entre estos la industria.



El mandatario insistió en que "se tomaron medidas para bajar la movilidad, pero si no se cumplen no se van a ver resultados", en lo que pareció un reclamo a la ciudadanía.



Reivindicó también la tarea del GACH, que reclamó medidas más duras, y del Ministerio de salud Pública, pero dejó en claro que "las decisiones políticas son del gobierno".



"Desde mi punto de vista las medidas son suficientes si se cumplen y si además se tienen los cuidados; otras medidas traerían aparejado proyectos de ley y la vigilancia y sanción por parte del Estado; porque si uno dicta una medida que se la lleva a la ley y esa ley no se hace cumplir, es peor", planteó el presidente, según el diario El País.



Rechazó la propuesta de algunos sectores del opositor Frente Amplio para impulsar un toque de queda nocturno, al evaluar que para eso "primero tiene que haber una ley, porque ese estaría coartando la libertad".



"Ahora, ¿cualquier persona que salga de noche va a ser sancionada? ¿Delito de desacato? ¿Una multa? ¿Qué es lo que se quiere prevenir? La ley para intervenir en fiestas clandestinas o aglomeraciones están. Otros tiran titulares; nosotros estamos para gobernar", se quejó.



Reiteró que Uruguay enfrenta "en estos días los peores tiempo de la pandemia" y ponderó la idea del integrante del GACH Rafael Radi sobre la necesidad de "blindar abril", que no es "una frase caprichosa, sino que detrás está la premisa de que los primeros días de mayo podrían empezar a ver las consecuencias del plan de vacunación".



Lacalle Pou reveló que el país se aseguró "un número de vacunas que excede al total de la gente que se va a vacunar", porque se compraron de más "por las dudas".



"A mediados de mayo, si todo sale bien, vamos a tener 1.550.000 de Sinovac (más)."Con esas, más las de Pfizer, la semana que viene empiezan a llegar 80.000, tenemos la suficiente cantidad de vacunas", detalló.



Sobre fin de abril, detalló, habrá 860.000 personas vacunadas con la primera dosis de Sinovac y 550.000 de ellas van a tener la segunda dosis y en mayo el resto queda inmunizado con la segunda dosis.



El presidente dijo que no se descarta comenzar a vacunar también los domingos, pero no dio una fecha precisa sobre cuándo podría tomarse una decisión sobre ese punto.



"Lo que pedimos es que dentro de lo posible la gente no se mueva, que se mueva lo menos posible. Por más medidas que tomemos, si la gente insiste en la movilidad no vamos a bajar el número de contagios. Estamos en el momento en el cual las medidas deberían surtir efecto", afirmó.



Lacalle Pou admitió que el Ejecutivo "no está conforme" con el cuadro general y los funcionarios "se molestan" cuando ven aglomeraciones o fiestas clandestinas porque "hay gente que está encerrada hace tiempo, y hay gente que perdió el trabajo".



Reseñó también que él mismo redujo actividades porque por su "forma de ser" suele no evitar los contactos con ciudadanos, pero "es lo que hay que hacer en estos días".



Finalmente, defendió la información sobre los casos y las muertes en el país, más allá de eventuales demoras o errores, porque "este gobierno ha tenido transparencia total cuando hay aciertos y cuando hay errores".



Según cifras oficiales del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), publicadas esta noche en la cuenta de la red Twitter, Uruguay tiene 126.987 contagiados desde el inicio de la pandemia, 26.919 con la enfermedad en curso, y 1.231 muertos. Actualmente hay 436 personas en cuidados intensivos.





Télam.