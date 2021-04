Tras 16 años, cierra para siempre el sitio Yahoo Respuestas

La página web de foros Yahoo Respuestas (Yahoo Answers), célebre por permitir a los usuarios hacer preguntas y responderlas en una comunidad, anunció su cierre definitivo después de 16 años online. Se dará de baja el 4 de mayo.



La plataforma había estado en funcionamiento desde el año 2005, cuando la creó el entonces gigante de Internet Yahoo! (ahora propiedad de Verizon), y se había convertido en uno de los portales de preguntas y respuestas más populares en sus primeros años de existencia.



La idea central de la página era muy simple pero, para la época, muy efectiva: los usuarios de Yahoo subían preguntas de todo tipo y se armaba una comunidad en torno a las respuestas, que podían ser seleccionadas entre las mejores.



El servicio se transformó en una manera muy útil de difundir conocimiento, aunque también por lo llamativo, ridículo y gracioso de algunas preguntas, en más de una ocasión se transformó en blanco de chistes.



En la actualidad, quizás el sistema más parecido sea Quora, aunque tiene un perfil más académico.



Ahora, la página principal de Yahoo Respuestas comenzó a mostrar a sus usuarios un mensaje en el que advierten del final del servicio, que se hará definitivo el próximo 4 de mayo en horario del este de Estados Unidos.



Las funciones de la página se reducirán antes de su cierre y desde el próximo 20 de abril no será posible publicar nuevas preguntas ni respuestas, y el servicio permanecerá solo en modo lectura.



En un documento de Q&A, Yahoo Respuestas explicó que sus usuarios podrán descargar todos sus contenidos -lista de preguntas, preguntas, lista de respuestas, respuestas y cualquier imagen- por un tiempo limitado, hasta el 30 de junio.



Este proceso puede tardar hasta 30 días.



El fundamento del cierre tiene que ver, según la compañía, con que ya se usa poco y nada, a pesar de que los resultados de Google siguen arrojando vínculos asociados al servicio entre sus primeros resultados.



Yahoo explicó que el cierre de su foro no supondrá cambios para las cuentas de usuario de Yahoo ni ningún otro de sus servicios. Por qué fue revolucionario

Yahoo Respuestas estuvo disponible en 12 idiomas y conectó a usuarios de todo el mundo durante 16 años.



En Asia se llamó Yahoo Chiebukuro, servicio que permitía usar precisamente caracteres no latinos. En Corea, Taiwán, China y Hong Kong se llamó Yahoo Knowledge.



Yahoo, creada por Jerry Yang y David Filo, tuvo una supremacía absoluta en la historia de internet desde su creación en 1995 hasta 2005, aproximadamente, cuando Google empezó a pisarle los talones.



Yahoo! Respuestas fue creada para reemplazar a Ask Yahoo!, la antigua plataforma de preguntas y respuestas de Yahoo, la cual fue descontinuada en marzo de 2006.



Y la metodología era muy simple: mientras no se violaran las normas de la comunidad, se podía preguntar absolutamente cualquier cosa.



El servicio estaba integrado con el ID de Yahoo Messenger, el mensajero de la compañía que también terminó siendo desplazado, en este caso, por el MSN Messenger de Microsoft.



Las respuestas podían tener calificaciones y las que eran marcadas como “mejor respuesta” eran las que se veían arriba de todo.



Esto tenía un objetivo doble: premiar a los que aportaban a la comunidad y facilitarle el trabajo de encontrar la mejor respuesta al usuario.



Durante todo ese tiempo Yahoo tuvo diversos productos que fueron conquistando la web en la época dorada de los “portales”: páginas que la gente elegía como el inicio en su navegador donde no sólo tenían una barra de búsqueda como sucede hoy con Google, sino noticias y otros servicios.



Allí comenzaban a aparecer, de manera embrionaria, las redes sociales.



Yahoo Respuestas fue un engranaje clave de esa historia. Y muchos usuarios lamentarán tener que decirle adiós.