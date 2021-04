Covid: 15 fallecidos en geriátrico de ciudad uruguaya que limita con Entre Ríos

El fiscal Hugo Villanueva confirmó que “se iniciará una investigación, como en todos los casos importantes que nos llegan, aun cuando no hay una denuncia concreta”. Asimismo, explicó que “se comenzará con pedidos de informes” aclarando que “carátula aún no tiene, luego de esta investigación formal se verá si hay algún delito y en su caso cuál sería”.



Villanueva aclaró que “al momento no nos consta delito, es una investigación como tantas, de la que podrá surgir elementos con relevancia penal o no”.



Cabe recordar que un total de 15 adultos mayores que vivían en un residencial de Fray Bentos, fallecieron a causa de un brote de coronavirus, según lo confirmó José Martínez, director del Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) local.



“Es un número por demás importante”, indicó Martínez y explicó que el lunes se realizó una reunión a través de la plataforma Zoom para evaluar las medidas a tomar. Puntualmente la preocupación está centrada en aquellos adultos que están en el residencial y no se han contagiado.



Para estos casos se analiza si realojarlos o dejar que permanezcan en el mismo hogar de ancianos en el que se encuentran al momento. “Nosotros en el Cecoed y en la intendencia tratamos de colaborar en todo lo que se necesite y de trabajar en conjunto, pero siempre las decisiones técnicas en cuanto a esto la tiene la Departamental de salud”, expresó.



Consultado respecto a si los adultos mayores habían sido trasladados al hospital, Martínez explicó: “Fallecieron en el residencial porque ahí, según lo que decía la doctora y responsable de ese centro, la atención que tuvieron esos pacientes fue una atención como si estuvieran en el hospital o en el sanatorio. Nunca faltó el oxígeno, nunca faltaron los cuidados que deben tener”.



Por otra parte, el director del Cecoed informó que el brote de coronavirus en el centro surgió un día antes de que se llevara adelante la jornada de vacunación, la cual debió suspenderse por este motivo. “Ya estaban dispuestas todas las vacunaciones, ya estaban agendados todos, pero surgieron los casos y no se dio la posibilidad de que se vacunaran porque quedaron todos en cuarentena, incluso funcionarios”, dijo.



En la mañana del lunes, la doctora Daura Garaza, titular del Hogar de Ancianos explicó cómo se ha sentido en estos últimos días, luego de recibir varias críticas en redes sociales.



Garaza indicó que las personas que han partido, son residentes que están hace años en el Hogar Victoriano Sosa. “Son personas que han vivido años en este lugar. Hemos vivido fiestas, cumpleaños, navidades, enfermedades, cosas buenas y cosas malas. Se nos mueren dándole todo lo máximo que podemos darle”, explicó, añadiendo que “nunca se encontraron con falta de oxígeno para los residentes como se decía en redes sociales, se los atendió igual que si estuvieran en un hospital o cómo si estuvieran en un sanatorio. Con antibióticos, con anticoagulantes, con antiinflamatorios, con oxígeno. Nunca nos faltó el oxígeno. Ni un solo residente estuvo con falta de oxígeno”.

