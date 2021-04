Uruguay: Advierten que se necesitan medidas "más estrictas" para bajar contagios

La reducción de la circulación que el gobierno de Uruguay promovió en las últimas semanas “no va a ser suficiente” para bajar el número creciente de contagios de coronavirus, por lo que “se viene un mes muy difícil”, afirmó hoy el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi.



En conferencia de prensa, Radi detalló que en diciembre se dispusieron medidas para reducir la movilidad de la población en 40% y los casos “bajaron de 800 diarios a prácticamente 400”, pero diferenció aquel momento de este, en el que “se parte de un piso mucho más alto, de 2.500 o 3.000 casos en promedio”, y la reducción de movilidad “en ningún caso supera el 20% de disminución”.



Esto “hace pensar que por el nivel de reducción que hubo hasta ayer domingo, la sensación que tenemos es que no va a ser suficiente para realmente hacer un descenso sustantivo de los casos”, concluyó el especialista.



Para Radi, se viene “un mes muy difícil por delante y ahora nos tenemos que concentrar en eso”, partiendo de dos ejes: “minimizar los contactos en abril, el componente personal, y lo que el Estado pueda instaurar y maximizar, que es el plan de vacunación”.



Para el jefe del grupo de asesores si se cumplen esas premisas “el escenario de mayo tendría que ser significativamente mejor que el de abril”.



“Si aguantamos cuatro semanas más seguramente vamos a estar mucho mejor, pero tenemos que hacerlo, porque de lo contrario la vacunación no le gana a la propagación viral, y esto se ha visto en muchos países”, sentenció, según el diario El Observador.



El gobierno de Uruguay se opone a medidas más estrictas para bajar la curva de contagios, aún pasada la Semana Santa, que en el país es llamada Semana de Turismo.



El presidente Luis Lacalle Pou, en tanto, se hizo hoy un hisopoado que dio resultado negativo, después de estar algunos días aislado por haber estado en contacto estrecho con un contagiado el lunes pasado en el Hospital Maciel, cuando recibió la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19.



El país atraviesa un momento crítico, al punto que con los 30 fallecidos de ayer se alcanzó la cifra de 186 muertes en toda la Semana de Turismo, cinco más que lo que Uruguay había tenido en todo 2020.



Los datos generaron más angustia aún porque se supo también que un brote registrado en un geriátrico de la ciudad de Fray Bentos, en el oeste de Uruguay, había provocado la muerte de 15 residentes, que no habían sido previamente hospitalizados.



La decisión de no trasladar a los ancianos fue tomada por el director departamental de Salud, Andrés Montaño, quien le comunicó al intendente del departamento de Río Negro, donde se ubica Fray Bentos, Omar Lafluf, que "la mejor solución era atenderlos ahí". "Es una tragedia", lamentó el intendente.



Asimismo, manifestó que el brote en el hogar, que tiene 75 residentes y más de 40 empleados, se había reportado el 21 de marzo pasado, un día antes de que comenzará la vacunación que debió ser suspendida a raíz de los contagios.



Por su parte, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, aseguró que, aunque no conocía este caso en particular, es usual que se determine que los residentes de un hogar de ancianos no sean trasladados debido a su avanzada edad o enfermedades crónicas.



Si bien el sistema de salud no se encuentra cerca de estar saturado, Río Negro es uno de los departamentos más comprometidos en este momento y actualmente registra 676 casos activos y 16 fallecidos.



Desde el inicio de la pandemia, Uruguay tuvo 117.757 casos confirmados y 1.101 muertes por coronavirus, y actualmente el 45% de las camas de terapia intensiva están ocupadas, mientras que la vacunación con una o las dos dosis alcanza a un 20% de la población.